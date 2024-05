Juventus gana su 15º Copa Italia

El primer tiempo

En los primeros 45 minutos Atalanta no estuvo en cancha, y no tuvo situaciones claras de gol, el único que buscó ganar la final fue Juventus. Esto dio frutos tempranamente ya que con un pase en profundidad de Andrea Cambiasso y una corrida (que no pudo alcanzar el defensor del Atalanta Isak Hien) Dusan Vlahovic le dieron la ventaja a la “Vecchia Signora”, la cual sería definitiva.