"Chiqui" Tapia, Sergio Massa, y las deudas impagas con el interior

La promesa de Tapia con aval de Massa

Según lo trascendido hay un participante oculto en esta promesa incumplida, y ese es el ex candidato a Presidente de la Nación, Sergio Massa. Aparentemente el dinero prometido a los clubes era una forma de apoyar al ex candidato de Unión por la Patria, pero este no ganó las elecciones y el dinero no llegó, ni tampoco llegará, ya que si este era elegido Presidente, el dinero iba a venir de la política.