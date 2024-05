Boca, en busca de la recuperación

¿Cómo viene Boca?

Hace un tiempo que Boca no tiene un equilibrio en cuanto a resultado s, luego de la semana nefasta donde quedó eliminado de la Copa de la Liga por Estudiantes en semifinales y fue goleado en Brasil por Fortaleza, no logró mantener una estabilidad. Después de eso ganó un partido muy complicado (no por el rival sino por cómo se dio el encuentro en sí) en Paraguay por 2 a 1 ante Sportivo Trinidense, donde comenzó perdiendo 1 a 0. Cuando esa victoria parecía enderezar las cosas (como pasó con River) sufrió otro cachetazo, esta vez más duro ya que perdió en el debut de la Liga Profesional por 1 a 0 ante Atlético Tucumán, equipo que pelea por no descender.