¿Qué le pasa al hincha de River?

La única verdad es la realidad, desde que Martín Demichelis está en River :



• Es el que más títulos ganó

• Es el que más puntos hizo



Gallardo en River 2019-2022 obtuvo los mismos títulos, además de lo nefasto que fue su último año.



No pidan Gallardo, hipócritas! pic.twitter.com/AUIo8JczfU — enzorplbdt (@enzorplbdt) May 13, 2024

Las causas de los silbidos

Según nuestro análisis las causas de los silbidos de los hinchas de River a Martín Demichelis pueden ser tre s. Por un lado, el pase de factura por la eliminación ante Boca, el estilo de juego que no convence, el pensar que si el DT no gana la Copa Libertadores no sirve.