Con Dybala a la cabeza, las estrellas que no van a la Copa América

image.png

Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesús y Antony (Brasil)

Este grupo de jugadores figuras de Brasil y de distintos clubes europeos fueron incluidos en la misma lista ya que la razón por la cual no disputarán la Copa América es la misma. El entrenador de la cinco veces campeona del mundo, Dorival Júnior, no tuvo en cuenta a ninguno de estos jugadores, algunos llamativamente ya que no se trata de jugadores de avanzada edad.