Messi, íntimo: continuidad en la Selección, Qatar 2022, el retiro y más

Otras declaraciones de Leo Messi

Sobre el favoritismo de Argentina en la Copa América

"Argentina siempre es favorito, tanto en Copa América como Mundial. Hoy más. Sobre todo viendo el grupo. Llevo estos días entrenando con ellos y no deja de sorprenderme la manera en que se entrenan, actitudes de los chicos, las ganas, el hambre de querer volver a ganar. Creo que tenemos muchas posibilidades".

Cómo es ser Messi hoy

"Sigo siendo el mismo, no cambió nada en mi día a día y en mi manera de pensar y de ser. El hecho de ser campeón del mundo me cambió la vida al mismo tiempo. Por muchos motivos. Primero porque campeón del mundo no es cualquiera y es muy difícil conseguir, un sueño desde siempre, cualquier jugador de futbol sueña con ganar un Mundial. Después porque era el único que me faltaba, tuve la gran suerte de ganar todo en el Barcelona, a nivel individual, pero era el que me faltaba para cerrar mi carrera de esta manera. Así que si bien no cambió nada, cambió todo".

Felicidad pura

"Es el momento más feliz de mi vida en lo deportivo. Ganar con la Selección, por cómo somos nosotros, lo hace mucho más especial".

La final contra Francia

"No volví a ver la final, no me gusta verme y revivir los momentos. Me gusta quedarme con lo que viví en ese día. Fue un baile hasta el gol de ellos. Estábamos manejando bien la pelota, teníamos el control del partido, no pasaba nada. El gol de ellos fue una circunstancia de otro partido por cómo se dio la jugada".

La noche anterior a la final contra Francia

"Nos juntamos con los chicos a hablar, tomar mate, jugar a las cartas. Fue igual que siempre, antes de dormir hablé con Antonela como hacíamos todas las noches y me fui a dormir. Estábamos muy tranquilos, si bien sabíamos que íbamos a jugar contra un rival durísimo, estábamos muy confiados. El grupo había pasado muchas pruebas y estaba más que preparado para jugar esa final".

"Estaba muy tranquilo porque sabía que iba a ser lo que tenga que ser. Dios sabe por qué hace las cosas, y se iba a dar de la manera en que se tuviese que dar".

El gesto a su familia en la tribuna luego de ser campeón en Qatar 2022

"Fue un gesto más relacionado con nosotros, más en lo familiar que en lo deportivo. El hecho de decir ´lo conseguimos, ya se dio todo y no nos queda nada´".

La final de Brasil 2014, atragantada

"Pensé mucho el partido de 2014, el haber perdido la final, lo cerquita que estuvimos. Me golpeé mucho durante muchos años. Hubiera sido una espina muy grande terminar mi carrera sin poder conseguir la más deseada".

"Yo sentía que él quería que yo sea campeón del mundo y en algún momento se iba a dar. Por momentos pensé que se me había escapado la oportunidad en 2014, pero me dio otra oportunidad, pude estar en la de Qatar y creo que el momento fue justo".

Dibu Martínez

"Para mí Dibu es el mejor arquero del mundo. Si no es el mejor, está entre los mejores sin duda. Lo viene demostrando en la Selección y en su club".

Su continuidad en la Selección

"Mientras yo me sienta bien, esté bien físicamente y pueda seguir rindiendo al máximo nivel y ayudando a mis compañeros, me gustaría seguir estando. Obviamente llevo mucho tiempo en la Selección, pasé muchos momentos difíciles durante toda mi etapa. Disfruté muchísimo porque tuve grupos donde la pasaba igual de bien que la paso ahora. Todo el proceso de 2014, 2015 y 2016, hicimos 10 años juntos y era un grupo maravilloso, pero también sufrimos mucho injustamente. Pero todo ese recorrido la pasábamos muy bien. Quiero seguir disfrutando de estar en la Selección".

