Diego Latorre suavizó las críticas a Marcos Rojo: "Se cae en exageraciones"

Pero luego de las críticas, que vinieron de a montones por parte de los hinchas de Boca en redes sociales, quien se puso del lado de Rojo fue Diego Latorre. Como jugador que fue, el ahora comentarista entendió que lo del zaguero Xeneize forma parte de actividades necesarias para distenderse del exigente mundo fútbol.

Ocurrió en el programa F90 de la señala televisiva ESPN. Lo de Latorre fue una respuesta al comentario de Morena Beltrán, que sí se mostró en contra del manejo de Marcos Rojo en las redes sociales. "Cuestiones que pueden involucrar al club de una manera que dañás la imagen del club o que comprometés tu físico o lo que sea, bueno, sé un poco más cauto", había dicho la periodista. "La foto del otro día que se filtra de Rojo jugando un picado. Y...no da. Hay que tener ciertas pautas, cierto manual de conducta".

Sin embargo, para Latorre el foco de la cuestión no pasaba por ahí. "Igual se caen en algunas exageraciones... Porque un jugador de fútbol tiene derecho a ir a un cumpleaños. O tiene derecho a hacer una fiesta en un día libre. No sé si lo de Benedetto porque no daban los tiempos, pero los días libres son días libres", señaló.

También fue contundente al señalar la importancia, incluso, de poder hacerlo. "El descanso, la diversión, el ocio, todo lo que involucre todo esto, actúa como contrapeso al estrés", dijo.

Quien coincide con Latorre es nada menos que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Si bien no se manifestó ni él ni el club por ahora, sí lo había hecho hace algunos años, cuando se difundieron imágenes del propio Rojo, Agustín Almendra y Gastón Ávila (en ese entonces jugadores del Xeneize), jugando un picado.

"A mí no me cambia si quieren jugar un picado con los amigos, quiero que disfruten el club. Hay que cuidarse, respetar a los hinchas, pero de vez en cuando jugar un picado con los amigos no hace mal a nadie. Los amigos son lo más grande que hay y hay que cuidarlos mucho”, dijo en aquel momento.

No solo eso, sino que también confesó que él mismo lo hacía en sus años juveniles con Boca. “Hemos ganado el torneo argentino del 98, 99 y cuando jugamos la primera Libertadores en el 2000, yo jugaba la Copa, no el día domingo, y me iba a jugar los torneos de plata con mis amigos. Me lastimaba los tobillos, llegaba el lunes y Bianchi me preguntaba cómo estaba. Bianchi sabía todo, nunca le mentí”.

