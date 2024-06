Llega Gary Medel a Boca con 36 años y explotan los hinchas

El chileno podría serle util a Diego Martínez porque es un jugador que es bastante versátil. Con la situación confusa contractual de Pol Fernández, sumado a una posible venta de Equi, Medel podría dar una mano en la mitad de cancha. Respecto a la zaga central, con la ida de Nicolás Valentini y probablemente Aaron Anselmino, el Xeneize necesitará un jugador en ese sector de la cancha ya que ha tenido problemas a lo largo del actual semestre.

Reacción de los hinchas

Sin dudas X muchas veces es un termómetro de lo que sucede con las opiniones de los hinchas. En este caso, con la posible llegada de Gary Medel, los simpatizantes Bosteros no están del todo de acuerdo, principalmente por su edad. Gary disputó más de 10 partidos a lo largo del 2024 pero sin dudas la velocidad que puede tener hoy en día, no es la misma que supo tener en otro momento de su carrera. Un usuario publicó un video del chileno corriendo de atrás al venezolano Soteldo y no llegando a cortarlo.

La zaga sin dudas es un lugar sensible para cualquier equipo y más aún para Boca con todo lo que sucedió en este último tiempo. Entre el lío contractual con Valentini y las diferentes lesiones de otros jugadores como Rojo o Figal, el Xeneize tuvo que jugar con una dupla de centrales conformada por los juveniles Di Lollo y Mendía. A eso también se refirieron los hinchas teniendo en cuenta lo que pasó en el semestre que pasó.

Cuando pensaste que no podes caer mas bajo, se viene la dupla medel-lema en el cabj, porque rojo y figal se lesionan dos veces al mes. Que club fantastico, la polenta no termina mas. — Loquillo (@LocoXBoca3) June 11, 2024

Será cuestión de tiempo y el diario del lunes es lo que determinará como será la muy posible segunda etapa del chileno en Boca, pero en principio, el hincha no pareciera estar del todo de acuerdo con su inminente contratación.

