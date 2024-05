Mariano Closs y Diego Latorre es la dupla elegida por ESPN para la Eurocopa

Las voces de América

image.png

Si bien para los duelos de la liga argentina Gambeta cambia a Closs por Sebastián Vignolo, lo cierto es que con el ex compañero de Fernando Niembro está hace mucho más tiempo. No se sabe si, puertas adentro del canal, el Pollo estuvo en consideración para ser la voz de la Euro 2024, pero finalmente no irá a Alemania.

Tribuna Deportiva indicó que las voces de Closs y Latorre serán no solo para Argentina, sino también para el resto de Sudamérica e incluso Centroamérica.