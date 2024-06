"El FMI va actuar como un banco: no te va a dar dólares si dentro de 3 meses van a valer más"

"El Fondo va a plantear eso: no te va a dar un dólar si dentro de 3 meses vale más", insistió.

hernan-lacunza Hernán Lacunza, exministro de Economía.

Respecto del atraso, dijo que no le preocupaba tanto "el nivel" como su "persistencia". "El Gobierno dice 'no voy a salir del 2% (de crawling peg) porque tiene daño colateral'. El daño colateral no es el medicamento, es la infección", dijo.

Lacunza vinculó la "percepción" de atraso cambiario directamente con la dificultad para levantar el cepo.

"La salida del cepo está costando. Está bien que el Gobierno plantee públicamente que lo quiere levantar, pero no es que hay que hablar: hay que tomar decisiones, preparar el camino para eso", dijo.

"Escucho al gobierno hablar mucho de los stocks (las reservas y pasivos remunerados), pero son más importantes los flujos. Y si vos tenés un tipo de cambio que no es percibido como sostenible, levantar el cepo es cada día más difícil", dijo.

En esa línea advirtió: "mañana vos decís que cada uno compre lo que quiera, y si el tipo de cambio se percibe atrasado, por más stock que tengas, te lo van a llevar en 3 semanas". "Para levantar el cepo y normalizar hay que atender eso", dijo.

Embed

A su vez, Lacunza consideró el cepo como un obstáculo para la recuperación económica, que estima lenta, aunque observa que de forma dispar la recesión está tocando un piso.

"Hay sectores testeando el fondo, no es homogeneo, pero dejó de caer", dijo. Pero luego contrastó: "No veo fundamentos para un rebote demasiado enérgico, en V. ¿Cuáles serían las causas? El salario va a recuperar muy poco, el consumo va a recuperar de a poco".

Entonces, se refirió a la relación cepo-actividad. "El 2do motor es la inversión. Cuando tengas retornos predecibles, tipo de cambio, tasa interes, salarios, precios relativos asentados, puede que haya inversión. Ahora, esa es la pregunta N°2, la pregunta N°1 es "¿puedo sacar lo que meto?". Hay cepo, la verdad que no podés. Hasta que no resolvamos el mercado de cambios, la inversión va a ser escualida", concluyó.

Más contenido de Urgente24

Escándalo en LLA: Bloque roto, Ramiro Marra ¿KO? (ganó 'El Jefe')

Lucila Crexell y el serrucho a Miguel Ángel Hildmann en Unesco

Inflación de mayo en 4,2% y hay una preocupación por la de junio

Riesgo para Milei: Que se dispare la ansiedad por resultados