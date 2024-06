Riesgo para Milei: Que se dispare la ansiedad por resultados

El Gobierno vendió la 'Ley Ómnibus' como una panacea que despertará el interés inversor que dará vuelta la ecuación y llevará al país a -dice un comunicado oficial- "recuperar nuestra grandeza".

"La Argentina está en camino a convertirse en una potencia económica" es otra promesa con lírica oficial.

Pero a mayor expectativa, mayor será la frustración si eso no se cumple.

Es un posibilidad que con la sanción de la 'Ley Ómnibus', es decir, del paquete de "herramientas" para alcanzar esa "grandeza", se dispare una mayor ansiedad por resultados en aquellos esperanzados que sostienen al Presidente en la opinión pública.

Un efecto búmeran si es que se amplía demasiado la brecha entre los supuestos beneficios de la legislación y lo que finalmente produce.

Es lo que avisora el analista políticoa Gustavo Córdoba. "El dilema para el gobierno nacional, es que desde ayer, las expectativas de resultados aumenten. Y se sabe bien, que los tiempos legislativos no tienen la velocidad que a veces la realidad reclama", tuiteó el director de la consultora Zuban-Córdoba.

Federico Aurelio toma el caso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). "Para la gente el RIGI representa inversiones, no se preocupa tanto si tiene exenciones impositivas o no. Lo emparentan con el empleo, y en un momento de preocupacion por el empleo dicen 'eso me gusta'", dijo el director de la consultora Aresco en el canal LN+.

¿Estarán a la altura de las expectativas de quiénes apoyan a Milei los resultados que genere el de paquete reformas, ya sea en velocidad y calidad?

Los más escépticos esperan, en cambio, alguna alteración en el relato presidencial en caso de que las cosas no se presenten como las prometieron.

Más contenido de Urgente24

Javier Milei confirmó una inesperada reunión con Xi Jinping en China

Narcotráfico: Fuerte advertencia de The Guardian sobre la "narcociudad argentina"

Pacto de Mayo en julio, guiño a Jaldo y Francos apura a los diputados

Diputados: Ganancias y Bienes Personales, a debate y nuevo proyecto para privatizaciones