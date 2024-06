Escándalo libertario: Bloque roto, Ramiro Marra ¿KO? (ganó 'El Jefe')

Durante la sesión en la Legislatura de este jueves, Ramiro Marra dio un encendido discurso contra sus compañeros. “Parece que están buscando diferentes motivos para quedarse con una presidencia de bloque. ¿En serio me dicen? ¿Para eso se metieron en política? La verdad es que me avergüenza y le pido disculpas al cuerpo y a los porteños para tener que responder a esta nota improcedente en términos legales”, sostuvo el legislador.

“Me enteré por esta nota recientemente leída. Hacen las cosas mal porque no me llamaron, no me mandaron un mensaje. No tuvieron ni el honor de hablarme, lo hicieron por atrás. Saben la sensación horrible que uno siente cuando se ve decepcionado por gente con la que trabajó en campaña, que le pedían fotos para las redes. Todo esto que planteo me preocupa porque no sé qué le pasa a estos tres diputados que quieren romper el bloque”, agregó luego.

Y aseveró: “Si les molesta que tenga una relación con el Presidente, es mi amigo, ¿Qué quieren que haga? No tengo la culpa. Si les molesta que sea uno de los principales referentes de LLA, orgulloso estoy de defender a este gobierno. ¿Qué les molesta? ¿Que ponga el cuerpo?”.

"Si tengo que terminar como el sargento Cabral por defender las ideas de la libertad, lo voy a hacer", concluyó.

Rápida de reflejos, María del Pilar Ramírez publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que cuenta con el apoyo de Karina Milei y Martín Menem para presidir el bloque LLA.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PilarRamirezmpr/status/1801317132774396390&partner=&hide_thread=false Gracias @KarinaMileiok, @MenemMartin y Junta Promotora de @LLibertadAvanza por confiar en mi para presidir el Bloque de LLA en @LegisCABA.



Sigamos defendiendo los valores de la libertad, ¡VLLC! — María del Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) June 13, 2024

El Jefe vs. Ramiro Marra: Antecedentes de la pelea y dato clave

A mediados de abril, María del Pilar Ramírez -pareja de Darío Wasserman- ya había intentando quedarse con la presidencia del bloque LLA en la Legislatura, con el aval de Karina Milei.

Curiosidades de la política: Wasserman fue director del Banco Nación, presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, en días de Mauricio Macri. El PRO lo contaba como propio. Sin embargo, hoy día luce los colores de LLA. Su pareja, la legisladora porteña Ramírez, fue varios años colaboradora del hoy senador nacional Mariano Recalde, cuando fue titular de Aerolíneas Argentinas en días kirchneristas. Pero hoy también viste la camiseta de LLA.

Volviendo a la pelea por la jefatura de bloque: estaba todo acordado hasta que el equilibrio inestable fue alterado. Oscar Zago perdió la presidencia del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la Nación, terminó dejando el bloque de LLA y organizando uno propio llamado MID (Movimiento de Integración y Desarrollo). Decidió que ese movimiento tuviera su capítulo en la Legislatura porteña, y forzó una tensión en el bloque LLA. Edgardo Alifraco y Sandra Mónica Rey, amigos de Zago, serían el MID. Hubo una revolución en el bloque, negociaciones y Karina Milei perdió a manos del partido de Javier Milei.

Entonces, María del Pilar Ramírez tuvo que devolverle a Ramiro Marra, aliado forzoso de Zago, la presidencia del bloque LLA. Intentó impugnar pero no prosperó. Ahora, volvió a mover sus fichas con esta ruptura para recuperar la titularidad del bloque. Habrá que esperar para ver qué fichas mueve en respuesta Ramiro Marra.

Pero dentro de esta pelea política habría un dato clave, inseparable: la reforma del Código de Planeamiento Urbano. Para todos, Darío Wasserman es la expresión de importantes desarrolladores urbanos. Tal como había informado Urgente24, una misión por delante sería la modificación / actualización del Código de Ordenamiento (para la construcción). Es lo que habían acordado las partes.

Darío Wasserman, pareja de María del Pilar Ramírez, es vicepresidente del Banco Nación y hábil financista. Karina Milei visitó durante la campaña electoral las oficinas del marido de Pilar en la calle Salguero, arriba del restó de gastronomía italiana.

En teoría, hay una guerra por el control del ordenamiento urbano en Ciudad de Buenos Aires. Pero la pareja Wasserman / Ramírez luce, por ahora, imbatible. La caída de Marra (temporal o definitiva, el tiempo dirá...) lo atestigua.

