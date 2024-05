Ramiro Marra, la piedra en el zapato del "Jefe"

Live Blog Post

La pelea con Grabois continúa

Marra redobló la apuesta contra el referente de los movimiento piqueteros. "No se que le pasa a este chico", apuntó luego de un tenso cruce por redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1787558311706939614&partner=&hide_thread=false Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si queres decirme algo, decimelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mi no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa. https://t.co/jsR84DS1Zn — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 6, 2024

"No se de qué se ofendió. Tengo una mediación online. Me dice cagón a mi y me manda online. Yo pensé que se hacía cara a cara, si quiere lo hacemos personalmente. Capaz le dije 'chorro'", invitó Marra. Sobre ello, dijo desconocer los motivos del encause legal de la discusión.