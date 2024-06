Carlos Castagneto: "Metieron infiltrados, no veo preso a ningún encapuchado"

"Hoy viendo un poquito la televisión cómo puedo, veo cóm o se quemó un auto, en el mismo lugar, la Policía estaba ahí y no hizo nada. No quiero poner a nadie en tela de juicio pero el auto de Cadena3 estaba solo...", introdujo acerca de los incidentes que se produjeron en la manifestación.

"La verdad es que incitan a la violencia y cuando hacen un comunicado diciendo ' terroristas'... el Presidente le decía terrorista a Bullrich en la campaña, entonces me parece que es muy violento todos los mensajes", lanzó Carlos Castagneto.

El diputado también envió un fuerte mensaje a los dirigentes políticos y, especialmente, a la CGT: "el pueblo va a estar en la calle y no quiero que los dirigentes se escondan, que den la cara. Y también le pido a algunos sectores que ayer no movilizaron que estén a la altura de la circunstancias, porque si hoy llega a salir la Ley, que va a salir lamentablemente, estamos todos en disponibilidad, tanto lo público como lo privado"

¿Le hablabas a la CGT, por ejemplo?", le preguntó Rial. "Sí, sacando SMATA, Camioneros y otros gremios, hubo muchos sectores de la CGT que no movilizaron, y si hubieran movilizado ayer no hubiera pasado lo que pasó. Cuando ellos ven que es la gente como quien dice común y meten infiltrados, porque realmente son infiltrados porque no veo ningún preso encapuchado, si no llevaron uno que vendía chorizos, otro que no sé, no los conozco a todos pero escuché por televisión y radio... pero si la CGT se hubiera movilizado, estas cosas no pasan porque la organización que tienen los sindicatos no la tiene nadie. Y después van a ir por los sindicatos también..."

Carlos Castagneto también se refirió al voto a favor de la Ley Ómnibus de dos peronistas, Camau Espínola y Eduardo Kueider. "Muchos dicen ser peronistas y después votan cualquier cosa. Todos somos peronistas pero, por ejemplo, una persona que trabajó con nosotros, como Camau, no se cansa de votar para ellos".

Consultado acerca de qué explicación encuentra para esta actitud, el diputado respondió: "ninguna, o que hay muchos intereses por detrás. Vamos a ser sinceros, esta ley para el país y para los argentinos es nefasta, pero económicamente mucha plata está en juego. Entonces, porque a vos te den una obrita, o un puesto en la Unesco, la historia te lo va a marcar".

"En el caso de Camau, no puedo entender cómo sigue votando de esta manera por tener una obrita o un contrato en Yacyretá", disparó.

Ernesto Alí: "El Presidente es un desequilibrado mental"

Otro de los diputados de Unión por la Patria agredidos ayer durante la represión en inmediaciones del Congreso, Ernesto Alí, salió al cruce del gobierno, rechazó que se hubiera tratado de un "intento de golpe de Estado", como pretendió instalar Javier Milei, y trató al Presidente de "desequilibrado mental".

Cabe recordar que en medio de las manifestaciones en el Congreso en contra de la Ley Ómnibus, Javier Milei celebró la represión a los manifestantes y los calificó como "terroristas" que querían dar un "golpe de Estado". En este sentido, el diputado Alí expresó: "No espero otra cosa de un tipo que está totalmente desequilibrado mentalmente. Que Milei diga que soy un terrorista, la verdad no me sorprende", ironizó en diálogo con la 750.

"Estábamos trabajando en las comisiones y mandan un mensaje para ir a cantar el himno. Después teníamos que seguir trabajando. Bajamos, nos sacamos una foto frente al Congreso, cuando vamos a cantar el himno, yo me voy con mis compañeros y viene la Prefectura Naval y no hubo ni diálogo. Milei y Bullrich claramente tenían un plan y era generar violencia a través de la violencia del Estado", contó.

Asimismo, manifestó estar "muy dolido" porque se aprobó el capítulo que delega facultades extraordinarias al Presidente. "Le han dado facultades extraordinarias a un tipo que dice que es un topo que quiere destruir el Estado desde adentro", cuestionó.

"Lejos de tener miedo o amedrentarme, tengo más ganas de luchar que nunca, porque si bien es cierto que tiene legitimidad de origen, creo que la ha dilapidado de una manera extraordinaria y el único objetivo que tienen ellos es el mismo de Martínez de Hoz y el que tenía Luis Caputo en 2015", cerró.

¿Infiltrados en la manifestación? Arde X

En las redes sociales se difundieron varios videos que dejarían en evidencia que hubo infiltrados en la manifestación en las inmediaciones del Congreso, y que justamente éstos habrían provocado los incidentes.

De hecho, el propio periodista de Cadena3, Orlando Morales, que sufrió la quemadura de su auto, también habló de que el ataque "estaba armado".

"Para mí estaba todo preparado y te voy a explicar por qué, por los años que tengo de trabajar en la calle. Yo estaba detrás de los Gendarmes, porque estas personas estaban agrediendo a los gendarmes y policía, vallado de por medio. ¿Pero cómo empezó todo? Cuando se da a conocer que habían conseguido los votos, explotó todo (...) fue instantáneo lo que pasó, los grupos que venían de otras agrupaciones medio que se abrieron y quedaron estos con la cara tapada enfrente y fueron los que armaron todo este lío (...) yo lo vi, yo lo viví", declaró en diálogo con Telefé.

Otro de los puntos que se cuestiona es que muchas de las personas detenidas son mujeres, y en los videos que circulan del ataque se ven casi únicamente a hombres. Llamativo.

¿Y la granada?

Otra de las versiones oficiales que circularon anoche fue que un manifestante había sido detenido con una granada -lo que supuestamente avalaba la teoría del Gobierno de que se trataba de un 'golpe de Estado'-. Sin embargo, por estas horas, no se han presentado pruebas al respecto.

De hecho, la imagen que se difundió de la granada en cuestión muestra que se trata de una granada de mano de gas de hostigamiento, parte del arsenal del ministerio de Defensa. Es decir, según varias versiones, se trataría de una granada que arrojaron contra los manifestantes y que uno de ellos tomó con la intención de volver a arrojarla a los efectivos. O de un infiltrado...

Patricia Bullrich contra los diputados gaseados

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió este jueves (13/06) en que hubo un intento de golpe de Estado y, por supuesto, defendió el accionar de las fuerzas.

Pero, además, apuntó contra los diputados kirchneristas que recibieron gas pimienta en sus rostros: “Se metieron en el medio como si fueran una autoridad de decirle a la fuerzas de seguridad qué tenían que hacer, chapeando con su documentos de legisladores como si eso les diera inmunidad”.

“Eso generó una situación de aceptación de la violencia por parte de los diputados que se pusieron en el medio en vez de calmar las aguas”, agregó Bullrich en diálogo con LN+.

“El objetivo que ellos tenían era levantar la sesión, entonces no íbamos a darles el beneficio que ellos querían. No íbamos a dejar que se salieran con la suya levantando la sesión, que en varias ocasiones lo intentaron. Los diputados se hicieron los cocoritos, diciendo ‘soy diputado nacional, papá’, ¿y a mí que me importa que seas diputado nacional? Estás en in fraganti delito. Un diputado nacional se cree más que una persona y se interpone e insulta a la policía ”, prosiguió.

Sin embargo, cabe destacar, al menos en el video que circuló en el que se ve el acercamiento de Castagneto a las fuerzas policiales, no se escucha ningún insulto a la policía sino, más bien, una intención de mediar para que no escale la violencia. No queda demasiado claro cuál sería el delito de los diputados al acercarse a una manifestación para cantar el Himno y tomarse fotos.

“Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso”, resaltó. La ministra dijo que previo a la manifestación se organizó un trabajo de investigación: “Teníamos información de que había grupos que habían ido con todo tipo de materiales”. Y agregó: “Trabajamos mucho porque sabíamos, tal como lo dijo el presidente de la nación, que es un golpe de Estado como lo son modernos con el desgaste permanente para generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción”.

Patricia Bullrich aseguró que tienen identificados a los grupos que protagonizaron los incidentes y que esa información será suministrada a la Justicia para que se incorpore al expediente que quedó en manos de la jueza María Servini. La funcionaria indicó que desde la cartera que dirige se va a impulsar la causa por sedición, pero no solo para los 29 detenidos. Dijo que se van a analizar con detalles las cámaras para hacer reconocimiento de los que incendiaron los vehículos y los que tiraron piedras.

"Los que hablaron para decir que infiltramos gente ya van a ver cuando salgan los antecedentes, los conocen uno por uno”, arremetió. La duda que les surge a muchos es si los detenidos efectivamente tuvieron que ver con los incidentes o fueron agarrados al voleo, quizás por su identificación con algún partido político opositor.

