Luis Caputo: Negación de devaluación, desembolso del FMI y ¿fin del cepo?

Utilizando la metáfora de un paciente con cáncer, sostuvo que tuvieron que “hacer toda una cirugía que muy poca gente esperaba”. “En cinco meses se hicieron cosas que no se hicieron en 100 años”, remarcó.

Recordando las medidas tomadas en diciembre pasado, Luis Caputo explicó: “Típicamente, para bajar la inflación, los bancos centrales suben la tasa, es lo que dicen los manuales. Para Argentina en ese momento hubiera sido un error porque subir las tasas de interés se hace para descomprimir el crédito, la generación secundaria de dinero y desacelerar la economía”.

“¿Por qué en Argentina es distinto?”, preguntó Caputo ante el auditorio del evento organizado por el Cato Institute en Buenos Aires, precisando: “Porque no hay creación secundaria de dinero”.

“Si subíamos la tasa lo único que hubiéramos hecho era exacerbar el descalabro monetario, porque los pasivos endógenos se habrían multiplicado; habríamos tenido que imprimir una base monetaria por mes”, sostuvo y agregó: “Hubiera sido imposible salir del cepo cambiario, porque hoy tendríamos 6 o 7 bases más que habrían ganado el 150% en dólares y estarían esperando que abriéramos el cepo para salir”.

No habrá devaluación

Tal como señalan desde Noticias Argentinas, el ministro de economía se vio obligado hoy a aclarar que el gobierno no analiza una devaluación.

Y cuestionó los "infundados rumores" que están circulando.

Caputo eligió las redes sociales para tratar de llevar calma a un mercado que elevó la cotización de los dólares blue y financieros por encima de los $1.300.

"Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso de que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país no viene asociada a ninguna devaluación", dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Y también aseguró que "tampoco se tocará el 80/20", el mix con el que se permite liquidar a los exportadores, "ni el crawling de 2% mensual", el nivel de depreciación del peso en el mercado oficial.

Más temprano, Caputo les había dicho a los empresarios que "no hay condiciones macro para que haya susto".

El ministro de Economía culpó a la oposición por la suba del dólar y negó que haya una crisis. El ministro de Economía culpó a la oposición por la suba del dólar y negó que haya una crisis.

"Lo que pasó en el mercado es que la política va a tratar de meter la cola, pero no se enganchen con eso. La macroeconomía está ordenada", dijo.

Y reclamó: "No se coman el cuento, tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, la situación está muchísima más sólida, es una oportunidad histórica, no hay sobrante de pesos para hacer daño", durante un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso y el instituto Cato.

Consultado sobre las tensiones cambiarias, Caputo se mostró optimista. "No me asusta, no va a haber crisis", sostuvo.

"En su totalidad, es atribuible a la política, es una lástima porque mayo fue un mes espectacular, antes de este ataque político, el riesgo país era de 1.200 puntos y el dólar estaba en $ 1.100, fue récord superávit fiscal y la inflación bajó a la mitad respecto de abril", explicó, y afirmó que la mejora de las condiciones financieras "se demoró, nada más".

