Newell's define al próximo entrenador entre tres viejos conocidos.

La dirigencia no la tiene nada fácil, porque Newell's no solamente necesita un entrenador, sino que también necesita refuerzos. Los últimos mercados de pases de la Lepra no fueron buenos. En este receso por Copa América, las autoridades del club tienen que incorporar entre 5 y 6 jugadores para darle oxígeno a un plantel que se quedó corto de recambio y de fútbol.

Más contenido en Urgente24

Con menos facultades y sin G7, Mondino acumula dudas

Argentina: En 2023 murieron 12 personas por día en accidentes de tránsito

Petro compara al "nazismo" con el actual esplendor de la Derecha

Un destino medieval alucinante para visitar en Europa