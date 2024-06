Sindicato petrolero frena Vaca Muerta con paro de 48 horas

Llega un punto en que el hilo se termina cortando. Hemos sido prolijos y hemos dado los argumentos necesarios, pero las respuestas no están. Si la solución a esto es mediante medidas de fuerza y tener que romper la mesa de negociaciones porque no hay un criterio para poder resolver, tendrá que ser así. Llega un punto en que el hilo se termina cortando. Hemos sido prolijos y hemos dado los argumentos necesarios, pero las respuestas no están. Si la solución a esto es mediante medidas de fuerza y tener que romper la mesa de negociaciones porque no hay un criterio para poder resolver, tendrá que ser así.

Qué ocurrió para llegar al paro

En concreto, los petroleros rechazaron la semana pasada la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, y pidieron que se regularice la situación de los trabajadores de la industria con sueldos por debajo de la canasta básica.

Ley de Bases en diputados

Si bien la Ley Bases restituía la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, tras la votación en el Senado con mayoría en contra, el tema vuelve a la Cámara de Diputados para su nuevo tratamiento. La alícuota mínima que proponía era del 5% sobre la ganancia neta y se incrementaba hasta el 35% de acuerdo al nivel de ingresos.

“Hace años nosotros teníamos el compensatorio para los compañeros que no generan horas extras, pero nunca lo pagaron. Entonces dijimos ‘vamos a regular esto, vamos a poner la letra clara, blanco sobre negro’. El trabajador tiene que cobrar tanta guita como mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza”, dijo Rucci.

Añelo, la capital de Vaca Muerta, Neuquén. Tres provincias sentirán el paro petrolero que afectará Vaca Muerta, cuenta que emplea a gran parte de los habitantes de Añelo.

Argumentos de Rucci

El dirigente gremial explicó que las cámaras empresarias propusieron que fueran los trabajadores que más ganan los que se hagan cargo de ese fondo compensatorio.

“¿Tenemos cara de boludo?”, sentenció Rucci durante la asamblea en la localidad neuquina de Añelo.

En el sindicato señalaron que hay trabajadores, como los que se desempeñan en refinería, que están por debajo de la línea de pobreza. Son los denominados “trabajadores de ocho horas”, que perciben salarios por debajo de la línea de la canasta básica, de entre $600.000 y $800.000.

"Por las buenas o por la malas"

“Un petrolero está por debajo de la línea de la pobreza. Por las buenas o las malas, lo vamos a arreglar. No va a existir un petrolero que tenga que pasar ese tipo de necesidades. Los responsables son ellos. Van a tener que arreglar este quilombo. Y espero que lo arreglemos en esta semana. Porque si no, la próxima semana estamos de paro”, sentenció Rucci.

El dirigente también comparó la industria argentina con lo que ocurre en la Cuenca Permian de Estados Unidos, la principal región de shale del mundo.

“Nuestra mano de obra es de primera, pero la paga es de cuarta. Un trabajador en Permian ( principal región de shale del mundo) .inicial cobra US$35.000 dólares anuales, nosotros no llegamos a 20. Nosotros pagamos los impuestos de ellos, que no se animan a ir a plantarse al gobierno y decirle ‘no me saqués el 35% en Ganancias, dejame el 25%, como lo hacen en Estados Unidos”, resaltó el gremialista, al comparar dos países diferentes con economías distintas.

