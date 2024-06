Grupo Techint en una experiencia en la Escuela Técnica en Campana

Carlos Torrendell, secretario de educación de la Nación Argentina;

Claudia Costín, ex ministra de Educación de Río de Janeiro; y

María Brown Pérez, ex ministra de educación de Ecuador,

se reunieron en un panel para debatir acerca de la actualidad y el futuro de las políticas públicas para una educación de calidad, moderados por Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey.

techint campana.png Escuela Técnica Roberto Rocca, Techint, Campana, PBA, Argentina.

María Brown Pérez, compartió su experiencia en Ecuador y planteó que “la educación es un bien público, un derecho humano, pero muchas veces se circunscribe a pensar que es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno”, instando a ”trabajar porque esa garantía del derecho sea corresponsabilidad de todos los que somos sujeto de ese derecho”.

“Enseñamos pero los chicos no aprenden porque las políticas educativas están mal diseñadas, están centradas en el deber ser pero no en modelar las prácticas y en acompañar desde los ministerios a las escuelas para que esas prácticas sean modificadas”, afirmó Torrendell, al tiempo que resaltó que “el Plan Nacional de Alfabetización es un primer paso y es el objetivo de un trabajo multilateral con un desafío específico”.

“La formación que reciben los profesores es teórica y no se forma bien a los docentes para una de las profesiones más complejas de todas”, sostuvo la ex ministra de educación de Río de Janeiro y actual directora del Centro de Excelencia e Innovación en Políticas Educativas de Fundación Getulio Vargas, al respecto.

“En épocas de inteligencia artificial, saber datos y hechos no sirve. Una persona que solo sabe datos y hechos será sustituida por máquinas. No solo tenemos problemas de aprendizaje hoy: si no cambiamos la educación en escala, no van a tener futuro”, enfatizó Costín.

El desafío

La jornada contó con la participación de Graciana Rucci, especialista líder de Mercados Laborales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), compartió cuáles son las tendencias globales que enmarcan el debate de educación y empleabilidad. “Tenemos el desafío de repensar las políticas educativas y laborales para no desaprovechar los cambios que el mundo nos propone”, explicó.

Mariana Maggio, doctora en Educación, magister y especialista en Tecnología Educativa, presentó a su turno las tendencias en educación y horizontes de la Inteligencia Artificial.

Fredy Vota, director general del Polo Educativo Dante Alighieri - Hoöters Natur y de CIEDA.

María Laura García, chief human Resources Officer de Tecpetrol, puntualizaron sobre los programas de articulación público-privada que están llevando a cabo, Campana Aprende y GenEra Neuquén, respectivamente.

El cierre del evento estuvo a cargo de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, junto al periodista y analista político Carlos Pagni, quienes debatieron acerca de la educación para la empleabilidad.

paolo rocca.jpeg Paolo Rocca y el legado.

Una experiencia

El Grupo Techint inauguró en 2013 la 1ra. Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) en Campana, Argentina y en 2016 la 2da. en la ciudad de Pesquería, México. Actualmente, se está próximo a inaugurar una nueva escuela en Brasil.

El modelo educativo de la ETRRs esta guiado por 4 aspectos pedagógicos, orientados a impartir un clima escolar positivo y una sólida cultura de la seguridad y de lo digital:

excelencia académica,

aprendizaje activo,

aprendizaje por experiencia y

aprendizaje colaborativo.

La ETRR de Argentina ofrece educación a 444 estudiantes, de los cuales el 100% está becado total o parcialmente.

Además, participa de evaluaciones de matemática que miden el nivel alcanzado por los estudiantes, similar a PISA.

En el caso de la ETRR Campana, no sólo demuestra un nivel de excelencia académica, sino que logra neutralizar el efecto del origen socioeconómico.

La ETRR de Campana fue rediseñada junto a la especialista danesa en diseño de espacios educativos, Rosan Bosch, en 2022 con el objetivo de fomentar del desarrollo de las habilidades de los alumnos a través de un método de Aprendizaje Basado en Proyectos que se enfoca en el desarrollo de habilidades de la industria 4.0, modelo educativo que la escuela promueve desde el 2017, donde el alumno pasa a tener un rol central en la toma de decisiones sobre su camino de aprendizaje y el profesor pasa a ocupar un rol como facilitador.

En 2023, la inversión en programas educativos y culturales del Grupo Techint fue de US$ 14,2 millones impactando en más de 114.000 personas.

