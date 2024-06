Hugh Laurie cumple 65 años: El actor que dejó el remo olímpico antes de ser Dr. House

Más allá de la actuación: músico y novelista

Aparte de ser un habilidoso actor, Laurie también es un gran músico y compositor que lanzó dos álbumes de blues, "Let Them Talk" (2011) y "Didn't It Rain" (2013), inspirados en el estilo de Nueva Orleans. A su vez, tocó con otras bandas, como la agrupación de celebridades Band from TV y Poor White Trash and the Little Big Horns. Y como si su faceta musical no fuera poca, Laurie incursionó en la literatura, publicando las novelas "El vendedor de armas" (1996) y su secuela, "El soldado de papel" (2007).

image.png Además de actor, Hugh Laurie tiene una exitosa trayectoria en el mundo de la música y la literatura. Tocó con varias bandas y escribió dos novelas.

Además, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2007 y, en 2018, fue ascendido a Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE), ambas en reconocimiento por sus destacadas contribuciones al cine y la televisión.

Hugh Laurie es, sin duda, un artista completo que supo brillar en cada una de sus diferentes facetas. El actor, que se desarrolló exitosamente en el mundo de la comedia, el drama, la música y la literatura, logró convertirse en una de las figuras más destacadas del entretenimiento internacional. A sus 65 años, sigue con nuevos proyectos en el horizonte, demostrando que su talento y pasión por el arte no tienen límites.

