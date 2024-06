Cuti Romero podría dar el salto más importante de su carrera

El argentino tiene contrato con el Tottenham hasta junio de 2027 y según Transfermarkt, su valor es de 60 millones de Euros.

Iría a ganar títulos

Lamentablemente para el Tottenham, es un equipo que tiene fama de no poder ganar campeonatos. Un exponente de esto fue Harry Kane, quien no pudo ganar nada en Inglaterra y fue al Bayern Múnich para poder sumar títulos a su palmarés pero aún así no lo logró.

Romero, es un jugador que ya ha ganado torneos con el seleccionado nacional pero aún no ha podido triunfar en torneos con clubes. En caso de que vaya al Real Madrid, podría ganar su primeros campeonatos a nivel clubes, cosa que Kane aún no pudo hacer.

