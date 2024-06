Sandra Pettovello, las mafias y las lágrimas que no quiere derramar

pettovello-milei.jpg Javier Milei y Sandra Pettovello.

Sandra Pettovello habló de las "mafias"

Sandra Pettovello agradeció las muestras de apoyo y reconoció que su presente es "muy difícil, porque no me iba dando cuenta de los callos que iba pisando". "Me he ganado muchos enemigos", advirtió.

"Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena", prosiguió la funcionaria y agregó:

A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba

