¿Qué le pasa a Miguel Pichetto? Coparticipar 30% de Cheque es igual a 4ta. Categoría

La verdad es que Nación no quiere ceder Cheque y, además, apropiarse de la 4ta. Categoría. Es un 'impuestazo' de las Fuerzas del Cielo, con Pichetto como cómplice. Y no es 'responsabilidad fiscal'. Es estupidez porque en medio de una depresión del consumo sumar más presión tributaria para restar capacidad de compra es grotesco. Comprensible en una Silvia Lospennato o un Rodrigo de Loredo. No en Pichetto.