Previsible: Sandra Pettovello 'plantó' a diputados

Ante esta situación, desde la oposición salieron a afirmar que se trata de una “operación para lavarle la imagen a la ministra”.

'Plantazo' de Sandra Pettovello a Diputados: Cruces en la comisión

En el arranque de la reunión de la comisión, su titular, Pablo Yedlin, reveló que no recibieron ninguna respuesta por parte de la ministra a la invitación. En alusión a la formalidad del trámite, sobre el que hubo diferencias con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el diputado de Unión por la Patria expresó: “Me parece que ha habido alguna situación de no entendimiento, o de conflicto en el entendimiento, acerca de la invitación que habíamos hecho y lo que es una citación en el marco constitucional de interpelación, que no era el objetivo”.

El tucumano señaló que se buscaba que Sandra Pettovello viniera a explicar “no solamente la situación en cuanto a los alimentos guardados y el plan de distribución” sino también “cuál es el plan de política alimentaria que el Gobierno va a llevar adelante”.

Yedlin aclaró que se intentó “hacerle llegar la invitación a la ministra por todos los medios”, y anticipó que volverán a invitarla “en el horario y día que pueda, durante el mes de junio”.

En tanto, la diputada Cecilia Moreau (UxP) criticó a su sucesor: “Me parece que el presidente Menem cometió un error grande”. “Esta comisión no le pidió la interpelación a la ministra Pettovello, sino que le solicitó que se acerque a dar explicaciones a la comisión. Esto no afectaba en lo más mínimo las causas judiciales que, de un lado y del otro, se estaban llevando adelante, pero sí servía para esclarecer no solo ante el Parlamento, sino ante el conjunto de la ciudadanía”, sostuvo.

La legisladora de Unión por la Patria manifestó que “todos y todas tenemos la absoluta certeza de que algo pasó, y que no es moco de pavo o no es para dejar pasar por alto, porque hace tres o cuatro semanas que el Gobierno está dando explicaciones todos los días sobre este tema; y cuando tenés que dar tantas explicaciones es porque hay cosas que no podes explicar”.

Al reivindicar la presencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el gobierno anterior, Moreau repasó que en 2020, durante la pandemia, “asistieron 186 funcionarios públicos, entre ellos 18 ministros y 13 secretarios”. En 2021 fueron 102; en 2022, 165 y “en 2023 números similares”. “No puede ser que el primer funcionario que le pedimos que venga a dar explicaciones no lo hayan traído”, se quejó y aseguró que seguirán “insistiendo” para que Pettovello “le explique a la comisión qué es lo que está pasando”, según publica Semanario Parlamentario.

“No entienden que esto es un paso previo a la interpelación. Yo espero que continúe debatiéndose este tema en la Justicia y en el carril que se tiene que debatir, pero espero también que si no logramos que la ministra Pettovello venga a cumplir con esta buena práctica parlamentaria, avancemos con la interpelación. Hoy hay una silla vacía, pero estoy segura que vamos a insistir para que esto no quede así”, advirtió la opositora.

Aliada del oficialismo, la diputada del MID Cecilia Ibáñez recordó que la invitación a Pettovello fue “por mayoría” y “no tuvo unanimidad”. Habló de una “confusión” en la nota de invitación y consideró que se tendrían que “determinar específicamente las preguntas” antes de que la ministra asista. Por eso, propuso elevarle las consultas “y que ella las pueda contestar”.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el libertario Manuel Quintar, recordó que la invitación salió el 5 de junio y fue girada a Presidencia el 6 de junio, con lo cual “era muy apresurado tratar de convocar a una ministra, con el grado de responsabilidad que tiene, en dos días hábiles”.

El jujeño agregó que este lunes Menem “envió una nota a la presidencia de la comisión en donde aclara todo lo que ha pasado” y que “se está incumpliendo el reglamento en el artículo 102” porque “se dejaba afuera a las otras dos comisiones”.

El diputado de La Libertad Avanza opinó que “se están sobreactuando un poco algunas cuestiones” ya que “ni siquiera se le ha dado tiempo para que conteste por escrito”. “Primero hay que esperar que la ministra conteste por escrito, y después hacer todo el show de que venga la ministra, y tratar de hacer un escarnio público”, lanzó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NicolasdelCano/status/1800592581828522136&partner=&hide_thread=false La ministra Pettovello no vino a la comisión de Salud de la cámara de diputados. No quieren dar explicaciones de porqué se guardaron durante meses los alimentos para cientos de miles de familias, y tampoco dan la cara frente a los escándalos de corrupción en su ministerio. pic.twitter.com/6U8HuS8vMq — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 11, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1800574990884188253&partner=&hide_thread=false En la reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud en @DiputadosAR

Volvemos a pedirle a la ministra Petovello que se haga presente, ausentarse solo hace que todo sea cada vez más oscuro … pic.twitter.com/lbFgpWySMB — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 11, 2024

Caída del 99,1% en gasto a comedores y merenderos

Mientras continúa el escándalo en torno al ministerio de Capital Humano, se conoció un dato clave: pese a que el Gobierno se jacta de la ayuda social y Javier Milei dice que Sandra Pettovello es la única que tiene la "billetera abierta", la consultora Analytica "en mayo, el gasto destinado a los comedores y merenderos comunitarios tuvo una caída interanual real del 99,1%, y en el acumulado en los primeros cinco meses la reducción real fue del 66,2% interanual".

Dato mata relato. Fin.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SantiagoSpaltro/status/1800585176688574629&partner=&hide_thread=false Según la consultora @AnalyticaARG "en mayo, el gasto destinado a los comedores y merenderos comunitarios tuvo una caída interanual real del 99,1%, y en el acumulado en los primeros cinco meses la reducción real fue del 66,2% interanual" — Santiago Spaltro (@SantiagoSpaltro) June 11, 2024

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Advertencia de los países árabes a Javier Milei por la hostilidad

Caputo confirma que Milei se come el postre antes de la cena

Peor que Haití: El Banco Mundial afirma que Milei tendrá más recesión

BCRA contra Mercado Pago: Los usuarios se despiden de las cuentas remuneradas

Sadomasoquismo: Piden pericia psicológica para Javier Milei