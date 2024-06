Revés para Sandra Pettovello: Cámara Federal ratifica ultimátum

Al profundizar en este punto, el camarista añadió: “No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.

En ese contexto, Irurzun resaltó: “esta sede no interviene para discutir aspectos propios de las acciones colectivas que tramitan en aquél fuero y que tienen como objetivo la continuidad de un sistema de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional, sino investigar los hechos ilícitos denunciados y adoptar -en base a ellos e incluso desde el inicio de la causa- aquellas medidas que tiendan a evitar la consolidación, continuidad o extensión del daño".

“Bajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, entiendo que c orresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”, agregó.

Por su parte, el juez Farah sostuvo que Casanello partió de la base de su competencia penal para la averiguación de los delitos denunciados y de la estrecha relación entre ello y los alimentos almacenados que no estaban siendo entregados.

Se entendió que la medida cautelar “puso el acento en expresas previsiones de uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que resultan de aplicación al caso por existir en el país una situación de pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.

Además, se explicó en el fallo, Casanello no ordenó la entrega de los alimentos, sino que encomendó “al Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias, elabore un plan de distribución” de los alimentos almacenados en 2 depósitos concretos.

Esta diferencia “pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada".

Denuncias contra Juan Grabois y Leila Gianni

Ayer, la Cámara hizo una audiencia con las partes -para escucharlas antes de la decisión que tomó hoy- y en esa reunión Juan Grabois, que es el denunciante, se cruzó con Leila Gianni, la funcionaria de Capital Humano que representaba a la ministra Sandra Pettovello.

Los fuertes cruces entre ambos continuaron a la salida de la audiencia y quedaron filmados. Luego, Juan Grabois, en sus redes sociales, hizo un descargo hablando de este escándalo: "francamente, hubiera preferido no profundizar el formato agresivo que se ha convertido en la regla del debate público, pero son gente muy provocadora, muy jodida y yo tengo sangre. Me hierve de indignación frente a tanto cinismo y tanta crueldad. Me hierve la sangre ante tanta mentira e impunidad. Voy a intentar no responder en su mismo registro en el futuro, no prometo nada porque modocito no soy y el bullying de los libertarios-domadores no hay que dejarlo pasar. En cualquier caso, por favor, no olvidemos que lo importante es que a nadie le falte para comer y el Gobierno está incumpliendo su obligación constitucional con una alevosía repugnante".

Gianni, por su parte, se encargó de retuitear comentarios de apoyo, con críticas a Grabois por llamarla "puta del poder".

grabois vs gianni.jpg

En su fallo de hoy, los jueces también hicieron un llamado de atención sobre las conductas de los dos y los denunciaron ante el Colegio Público de Abogados -los dos son abogados- y ante el Ministerio de Capital Humano, donde Gianni es secretaria legal.

Los camaristas dispusieron, por mayoría, “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.

La reacción de Grabois, hace instantes:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanGrabois/status/1798413837160645080&partner=&hide_thread=false Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa.



PD: bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas. pic.twitter.com/zcoKrcDhYD — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 5, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanGrabois/status/1798055037434040817&partner=&hide_thread=false Ante todo, recordemos lo que estamos discutiendo. Es el derecho a la alimentación. Es que haya pan en cada mesa en el granero del mundo. No estamos discutiendo la política nuclear, no estamos discutiendo el tipo de cambio, no estamos discutiendo la Ley Bases. Estamos hablando de… pic.twitter.com/guuq0SxW7F — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 4, 2024