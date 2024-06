Sandra Pettovello: 'Cajita', Poliamor, los K y la guerra interna

Pettovello también echó a Marcelo Basilotta, titular de la ex Casa Patria Grande.

Al escándalo de los alimentos, a Pettovello se le sumó el caso de los polémicos contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La respuesta de la ministra ante ambos casos fue buscar un 'chivo expiatorio' y echó al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre.

Siempre Pettovello contó con el apoyo de Milei ante cada crisis, pero la guerra interna continúa, vinculada ahora a los contratos ligados al saliente De la Torre pero también a legisladores libertarios y que la ministra destapó como parte de las revisiones internas en la cartera.

‘Cajita’, Poliamor, CV y carpetazos

En el marco de las internas libertarias resultó muy llamativo un extenso hilo de Twitter con el pasado de Pettovello, muy pormenorizado para tratarse de solo un tuitero anónimo cuya cuenta figura como “Sandra ‘Cajita’ Pettovello’ y se admite como una cuenta de parodia de la funcionaria.

El tuitero anónimo admite que “varios twiteros denunciamos su nula formación y lo trucho que era su CV”.

Vale una aclaración para quienes no conocen cómo funciona la política y el Estado: un ministro no tiene por qué presentar un Currículum Vitae, no es una condición para acceder al puesto –como tampoco se le exige al Presidente, cuyo puesto es más importante- se trata de una decisión política del Jefe de Estado, pero la prédica de algunos sectores libertarios contra la ‘casta’ intenta instalar la idea de que el acceso a cargos públicos-políticos son para técnicos, olvidando que es la política la que rige las decisiones de gestión según una idea o un plan de gobierno, que también se realiza sobre la base de una visión política.

Otra cuestión es el debate sobre si un funcionario conoce determinada área del Estado o está preparado para desempeñarla, aunque la historia argentina ha demostrado que la preparación/conocimiento no es directamente proporcional a la calidad de la gestión.

Luego, es atendible la cuestión de las acusaciones contra Pettovello sobre si ejerció la psicología, como parece haberse presentado en programas de radio hablando de temas como el Poliamor. Ella deberá responder llegado el caso, pero no hay denuncia realizada más allá de algunos tuits de anónimos usuarios.

'Kirchnerismo' contra Sandra Pettovello

Movimientos sociales vinculados al kirchnerismo y el propio Grabois que inició la denuncia por los alimentos retenidos fueron los enemigos preferidos por el Gobierno tras estallar el escándalo y la decisión del juez Casanello que ordenó repartir los alimentos almacenados.

Es cierto que las organizaciones sociales quedaron expuestas por los desmanejos de los planes sociales y la ayuda alimentaria y muchos dirigentes están ahora en la posición de responder a la Justicia, y buscaban la oportunidad para devolver el golpe al Gobierno. El tema de los alimentos -donde el Gobierno dio distintas versiones sobre lo ocurrido, quedando expuestas las contradicciones- les dio un motivo real para poner contra las cuerdas a Pettovello, ante esto, Milei volvió a reaccionar como hizo antes con la cuestión universitaria: pidió el apoyo irrestricto de todo el gabinete a la funcionaria –dejando en evidencia las internas- y salió personalmente a respaldarla con vehemencia.

Otra vez, Pettovello parece estar sobreviviendo a otra crisis y a otra interna gracias a Milei…

