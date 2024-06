Sandra Pettovello ya eligió el reemplazo de Pablo De la Torre: Quién es

De todos modos, el ahora exsecretario de Niñez y Familia - que era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones- sostiene que es inocente de los hechos que se le acusan, y un día después de ser desvinculado de su cargo, escribió en sus redes sociales: "Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", publicó.