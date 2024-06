"Tienen sus bolsos de López": En C5N analizaron la denuncia contra Pettovello

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1797716495184584787&partner=&hide_thread=false "Se repartían entre ellos la plata que tenía que ir a los comedores. Son unos delincuentes": El descargo de @rialjorge contra los polémicos manejos de Capital Humano



Y agregó: "'Vamos a llamar a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)', una organización internacional teóricamente prestigiosa (...) Entonces se lo mandaban a la organización internacional, ellos se quedaban con un porcentaje. ¿Por qué? Desconozco, servicio prestado. Se fueron mil palos, los agarró la organización, sacó entre el 5% y el 6%, devolvió el resto, y ese resto, acá lo dicen ellos, lo cambian a dólares".

Claro, los billetes no les entraban en una valija, no les entraban en una mochila. Muchachos, esto es de narco, esto lo hacía Pablo Escobar. Es el mismo registro que un narco el mismo registro que un narco, los bolsos de López. Tienen sus bolsos de López, muchachos Claro, los billetes no les entraban en una valija, no les entraban en una mochila. Muchachos, esto es de narco, esto lo hacía Pablo Escobar. Es el mismo registro que un narco el mismo registro que un narco, los bolsos de López. Tienen sus bolsos de López, muchachos

"'Por último, los remanentes del dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre (...) para saldar la del personal que nunca fue nombrado. O sea, como no tenían guita oficialmente para nombrarlos, le garpaban con esta guita", completó Federico, citando nuevamente lo establecido en la denuncia.

"Miren lo que es esto. Nos sacaban mil palos, los cambiaban a dólares blue, se lo daban a Pablo de la Torre y lo repartían entre ellos, la plata que tenía que ir a los comedores, plata que tenía que ir a los pibes que se cagan de hambre. Son unos delincuentes", concluyó a modo de síntesis Rial.

Vía C5N, qué pasó con 'Fefe' Fernández: "Se hizo una bolita en la oficina"

El programa se refirió al caso puntual de de Federico Fefe Fernández, el presunto armador del esquema de corrupción del Ministerio de Capital Humano. Fernández, que era Director General del SENAF, fue uno de los funcionarios despedidos y corrió la misma suerte que Pablo de la Torre, a quien respondía.

Ya el pasado lunes, en el envío conducido por Rial mostraron las imágenes de Fernández y lo apuntaron como el autor de las planillas en las que figuraban los presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo.

"Es el que deja las huellas en todos lados, es el que queda pegado con las planillas que mostramos nosotros. El reclutador de los factureros", definió el creador de Intrusos durante la emisión de hoy (viernes 31/5). "Tan inocentemente lo hace, que yo creo que evidentemente no tenía la experiencia ni el conocimiento para hacerlo de otro modo", afirmó por su parte Mauro Federico.

"Lo que hace es cargar un Excel dentro de un Google Drive (...) Los otros también podían ingresar. Y bueno, ups, alguien lo vio y dijo: 'Che, ¿qué es esto?'. Y aparece la esta planilla en donde queda claro que quienes estaban integrándola", agregó el panelista.

Unos instantes más tarde, Rial retomó la palabra y describió, según su versión, cómo Fernández tomó conocimiento de su complicada situación:

Fefe la está pasando muy mal. Ve todo el escándalo, no sé si nos estaba viendo o alguien le dice: 'Poné C5N que te están atendiendo'. Cuando lo ve, al toque le agarra un ataque de llanto profundo. Llama a su gente y le dice: 'No quiero ver a nadie, no me pasen ninguna llamada'. Y literalmente se hace una bolita en un rincón de la oficina. A lo único que atina es a llamar a sus padres Fefe la está pasando muy mal. Ve todo el escándalo, no sé si nos estaba viendo o alguien le dice: 'Poné C5N que te están atendiendo'. Cuando lo ve, al toque le agarra un ataque de llanto profundo. Llama a su gente y le dice: 'No quiero ver a nadie, no me pasen ninguna llamada'. Y literalmente se hace una bolita en un rincón de la oficina. A lo único que atina es a llamar a sus padres

"Los padres, obviamente, van. Me cuentan que se escuchaba la voz del padre puteándolo en todos los idiomas posibles (...) De golpe lo llaman, hay una sola llamada que le pasan, la llamada de la jefa, de Sandra Pettovello. Y le dicen: 'Ya tenés que ir al Ministerio'. El lunes, cuando había explotado el quilombo acá", sumó el conductor.

"Le dicen: 'Vos solo no venís, te vamos a ir a buscar nosotros'. Y le mandan un auto (...) Estaba en el SENAF. Lo meten al auto y se lo llevan y ahí lo sientan frente a Sandra Pettovello", concluyó.

image.png Fernández cerró sus redes sociales ante el estallido de la polémica.

Por otro lado, Rial se refirió al ofrecimiento que le habrían realizado a Fernández sus representantes legales:

¿Se acuerdan que conté que estaban entrando y saliendo los abogados? Le están ofreciendo a Fefe ser testigo protegido o darle algún tipo de protección a cambio de morigerar un poco la acusación ¿Se acuerdan que conté que estaban entrando y saliendo los abogados? Le están ofreciendo a Fefe ser testigo protegido o darle algún tipo de protección a cambio de morigerar un poco la acusación

"Lo que le están diciendo es: 'Negro, buchoneá, botoneá, contanos toda la verdad. De hecho, desde ayer los de (Pablo) de la Torre lo están llamando y no les contestá el teléfono", cerró el periodista del Grupo Indalo.

