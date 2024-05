El Gobierno apela y Juan Grabois desmiente: "Es para comedores"

"Hasta que no haya pan para los pobres, que no puedan dormir los hambreadores. Repartan La Comida", finalizó su mensaje.

ADORNI Y DE LA TORRE MIENTEN. LOS ALIMENTOS EN LOS GALPONES ESTÁN DESTINADOS A COMEDORES COMUNITARIOS Y ASISTENCIA A PERSONAS VULNERABLES.



1) El programa para atender las catástrofes ya existe, se denomina "PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y… pic.twitter.com/R0Q2dEOdLf — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 27, 2024



1) El programa para atender las catástrofes ya existe, se denomina “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y… pic.twitter.com/R0Q2dEOdLf — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 27, 2024

Cuéntenla como quieran, inventen relevamientos truchos, sigan con sus falsas generalizaciones, pero la única verdad es la realidad: ustedes le sacaron la comida a la gente. Respeten la resolución judicial.https://t.co/PkaIC2zKGN pic.twitter.com/Qp3fAzMPEj — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 27, 2024

Manuel Adorni: "Vamos a apelar"

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno apelará la decisión del juez Casanello.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones”, expresó.

En la misma línea, explicó que no se trata de una cuestión judicial sino de “una definición de política pública”, por lo que subrayó que “la justicia no se puede entrometer en la política pública”.

“Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo”, remarcó Manuel Adorni.

Asimismo, prometió que"no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”, y diferenció los alimentos que se entregan a comedores de los que se destinan a reserva para catástrofes.

En línea con la postura oficial, Manuel Adorni denunció que “a algunos les molesta” la quita de intermediarios en la distribución de los alimentos, e insistió en que el Gobierno informará en detalle el trabajo que realiza a través de la cartera de Capital Humano.

“Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y, por el otro lado, la política de mercadería para futuras catástrofes, que por supuesto esperamos que no ocurran jamás”, concluyó el funcionario nacional.

Eduardo Belliboni: “No sólo vamos a declarar, también vamos a denunciar”

Cabe destacar que este lunes (27/05) el juez Sebastián Casanello también ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni y otros, en la causa por presuntas irregularidades en los comedores populares.

“Vamos a ir a declarar yo y todos mis compañeros que están citados. No tenemos nada que ocultar. Contestaremos lo que nos pregunten y a denunciar al ministro de Economía (Luis Caputo) que redujo el ingreso de un plan social casi a la nada. La inflación hizo de los ingresos la nada misma. Sobre todo para una persona que depende exclusivamente de un plan social”, respondió Belliboni tras conocerse la citación.

En charla con la Red, el dirigente del movimiento social insistió en que no tiene "nada que ocultar", y anticipó que denunciarán al Gobierno Nacional por los "cinco millones de kilos de comida que no distribuyeron, que afecta directamente a la gente”, en relación a los alimentos acopiados en dos depósitos de Buenos Aires y Tucumán.

"No solo vamos a declarar lo que quiere Casanello, y en todo caso el fiscal, sino que también iremos a denunciar, porque la Justicia no nos convoca por la comida que tienen acopiada y no distribuyeron", afirmó Eduardo Belliboni.

En cuanto a la citación de la Justicia para el 26 de junio, consideró que "es una campaña para hacer humo en algún lado" y ocultar " la rebelión que está ocurriendo en Misiones" y porque "la economía se está derrumbando, con miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente".

Belliboni fue acusado, junto a otros dirigentes de movimientos sociales, por el delito de "administración infiel" sobre el dinero que manejaban del plan Potenciar Trabajo; además de causas por "extorsión y acciones coactivas". La hipótesis planteada por la Justicia es que el movimiento social utilizó "facturación apócrifa" y simuló gastos que "nunca existieron", para utilizar el dinero para otros fines.

El referente del Polo Obrero salió al cruce de los chats mostrados por los medios en los cuales se planteaba que los vecinos "debían concurrir a las movilizaciones" para tener beneficios y desestimó que haya "listas negras" para aquellos que no cumplían.

"Acá hay una campaña armada para demonizarnos. Antes, los planes Potenciar Trabajo tenían como contraprestación que nosotros le informáramos al Estado si las personas asistían o no a la tarea obligatoria que tenían por el plan social. Nosotros siempre estuvimos en contra de eso. Pero estábamos obligados a hacerlo por la disposición que tenía el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior. Debíamos informarlo. Ahí se produce una maraña de cuestionamientos en los medios que muestra tres o cuatro chats cuando hay para analizar un millón doscientos mil", se defendió Belliboni.

