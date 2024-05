Eximidos de prisión, piqueteros vuelven con la 'fila del hambre' ante Pettovello

image.png Los piqueteros harán también un "carretillazo" ante Capital Humano para rendir cuentas sobre los comedores populares donde entregaron alimentos.

“La Ministra Pettovello dijo que las organizaciones no rendían los alimentos secos entregados para los comedores populares y más recientemente que la mitad de los comedores no existían. Varios medios de comunicación se sumaron a esa campaña con entusiasmo, para justificar que el gobierno no envíe un solo kilo de alimentos a ningún comedor desde que asumió”, agregó la organización piquetera.