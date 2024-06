La causa alimentos entre repartos, acusaciones y defensas

Bajo el mote de cuestión política no justiciable se trasluce una discrepancia de criterio con la decisión del caso Bajo el mote de cuestión política no justiciable se trasluce una discrepancia de criterio con la decisión del caso

"El magistrado no se está atribuyendo facultades propias de la apelante. No se alza el juez en contra del sistema normativo. Es inexistente la invocación de competencias y en consecuencia de este agravio”, sostuvo.

Luego agregó

La decisión solo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el ministerio de Capital Humano, para la entrega de alimentos que ha declarado tener. Ello no importa en modo alguno entender que el magistrado haya delineado una política pública, aún cuando dicha política podría ser sometida a consideración judicial La decisión solo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el ministerio de Capital Humano, para la entrega de alimentos que ha declarado tener. Ello no importa en modo alguno entender que el magistrado haya delineado una política pública, aún cuando dicha política podría ser sometida a consideración judicial

El juez federal Sebastián Casanello. Juez Sebastián Casanello sigue la causa Alimentos

En defensa del Juez Sebastían Casanello

Agüero Iturbe afirmó que

Casanello, con su proceder, se mantuvo dentro de las facultades jurisdiccionales. Entonces más allá del carácter debatible de la pretensión de atribuir el carácter de cuestión de política no justiciable a un plan estructurado por la propia normativa nacional y constitucional, nos encontramos frente a un proceder judicial desplegado dentro, reitero, de los poderes jurisdiccionales Casanello, con su proceder, se mantuvo dentro de las facultades jurisdiccionales. Entonces más allá del carácter debatible de la pretensión de atribuir el carácter de cuestión de política no justiciable a un plan estructurado por la propia normativa nacional y constitucional, nos encontramos frente a un proceder judicial desplegado dentro, reitero, de los poderes jurisdiccionales

Para el fiscal, “el intento de correr el eje de la discusión es evidente”. Y subrayó que “se investiga un hecho delictivo”· en busca de “la averiguación de la verdad y en virtud del cual se comprobó la existencia de los depósitos con mercaderías"

Por eso, añadió,

Lo que advierto es que no se alcanza a comprender es que no estamos sustanciando ninguna litis sobre el marco de planes Nacionales de Seguridad Alimentaria. Aquí se investigan delitos Lo que advierto es que no se alcanza a comprender es que no estamos sustanciando ninguna litis sobre el marco de planes Nacionales de Seguridad Alimentaria. Aquí se investigan delitos

Tras sostener que la cautelar “no es un capricho del magistrado o un contrasentido”, el representante del ministerio Público respondió también a los argumentos del ministerio de Capital Humano señalando que ya se estaba entregando los alimentos que estaban por vencer, mediante un convenio con la Fundación Conin a través del Ejército.

“Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso”, disparó.

La decisión sobre el futuro de la cautelar está en manos de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes, el martes (04/06) encabezaron la escandalosa audiencia que tuvo lugar en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en donde Grabois y Gianni -representante de legales del ministerio de Capital Humano- decidieron pelearse en la audiencia y en los pasillos frente a los periodistas.

