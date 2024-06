Más escándalo: La Justicia detectó que faltan alimentos en uno de los depósitos

El informe final se estaba terminando de elaborar, pero en un primer análisis lo hallado en el depósito no es lo que estaba en los papeles del gobierno. La comida vencida ya no se encontraba y falta mercadería que estaba en el informe. “De esa comida que falta no surge una justificación del por qué, o cuál fue su destino o su fecha del egreso del depósito. Lo mismo con la mercadería vencida, no se sabe el destino ”, explicó una fuente consultada por dicho medio.