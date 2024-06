El Gobierno denunció a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel

En los días previos a las denuncias, que se hicieron efectivas el martes 03/06, tuiteros libertarios compartieron el video de un editorial de Villarruel con el que lo acusan de instigar saqueos.

"¿Sabe qué va a hacer la gente para no morirse de hambre: ir a Tucumán o a Villa Martelli (donde están los depósitos con alimentos que el Gobierno debe repartir a instancias de la Justicia). Alguien organizará a la gente. Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea algún intendente. Ojalá sea algún diputado o senador. Porque, ojo, el Presidente no está cumpliendo la manda de Estado de generar bienestar para la población sabiendo que hay comida", dijo Villarruel días atrás, en su programa de El Destape Radio.

"¿Qué le queda más cómodo a la gente que tiene hambre?¿Ir al supermercado o ir a buscar la comida que tiene secuestrada el Estado nacional de Javier Milei?", concluía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/1796485952430616827&partner=&hide_thread=false - Dario Villarruel incitando a los saqueos...

- "Por ahora el Estado tiene la comida escondida, pero sabe qué?...los supermercados la tienen a simple vista y acá en la Argentina cuando el Estado no tenía comida para repartir la gente fue a los supermercados..." pic.twitter.com/k47EjnsExk — Doctor House (@Bobmacoy) May 31, 2024

El video volvió a circular en nuevos tuits de simpatizantes del gobierno este martes, saludando la decisión de denunciar al periodista.

"No entiendo, no fue tan contundente el editorial para que busquen amedrentarme mediante este mecanismo", dijo Villarruel, ahora en declaraciones a radio Splendid. "Milei dijo que "la gente va a saber lo que tenga que hacer cuando tenga hambre" y a eso apuntaba yo", en alusión a las expresiones del Presidente en defensa de la no intervención del Estado.

"Ante cualquier cosa que digamos estaríamos instigando", sostuvo el periodista y advirtió sobre los efectos sobre la libertad de expresión: "Esto va a ser un derrotero judicial y mediático. Muchos periodistas van a tener miedo".

"En un gobierno en el que rige la palabra "libertad", ejerciendo el periodismo y siendo abogado, estoy totalmente anonadado desde el punto de vista jurídico", dijo Villarruel.

"Me están enjuiciando por opinar"

Pazos, por su parte, aseguró sin medias tintas que se sentía "intimidada". En el inicio de su programa en Radio 10, la periodista abordó el tema y aseguró tener "miedo".

"Si con esto quieren intimidarme, o a otros, lamentablemente les digo que lo logran. No quiero ser heroína", afirmó.

Pazos estimó que la denuncia se origina con sus comentarios de la semana pasada también referidos a las expresiones sobre de Milei sobre el hambre en la universidad de Stanford. "Me están enjuiciando por opinar", aseveró.

"En determinado momento, Milei habló del hambre, pero lo definió como una 'externalidad del consumo' y que él no tenía que resolverlo. En ese contexto, dije algo parecido a 'esta gente tiene alimentos en galpones, si van a buscar los alimentos, yo los aplaudo'. Porque, finalmente, de acuerdo a lo que dice el Presidente, que se arreglen ellos, así como en el 2001 iban a buscar cosas al supermercado, una manera es que vayan a tomar las cosas por su propio raciocinio", se explayó.

En cualquier caso, rechazó que se trate de una incitación, ya que lo definió como "una construcción intelectual para explicar la filosofía del Presidente".

Pazos denunció un "amedrentamiento" por parte del Gobierno, al que acusó de "coartar la libertad de expresión". "Pido libertad, señor Presidente, la que nos vendió en su campaña", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio 10 (@radio10)

