Ecuador sin 9, Scaloni no probó defensa y le preocupa la subida de Cuti Romero

Al verse en una labor de contención, los volantes también carecieron de chances para generar líneas de pase y encuentros con Minda y Sarmiento. Páez se mostró activo en busca de ser un enlace, pero no lo consiguió. En el segundo tiempo, con el ingresó del delantero Enner Valencia, las cosas cambiaron, aunque no llegó el gol.

ECUADORSIN9SCALONINOPROBODEFENSAYLEPREOCUPALASUBIDADECUTIROMEROFOTO3.jpg Ecuador jugó sin un 9 en la derrota ante Argentina 1-0 mientras que Lionel Scaloni no probó la defensa y mostró preocupación por Cristián “Cuti” Romero.

La entrada de Valencia, sumada a un repliegue gaucho, hizo posible que los futbolistas encuentren y tengan a alguien con distintas características en ataque. Si bien no se dio el gol, el medio campo y sus aleros estuvieron más distendidos en función del posicionamiento de Valencia y este también recibió la pelota y tuvo potenciales chances.

Ecuador perdió con Argentina: Scaloni no probó defensa y le preocupa la subida de Cuti Romero

Tras el encuentro, no sólo Cristián “Cuti” Romero y Ángel Di María hicieron mención a la jugada del gol que le dio la victoria a la Argentina sino también Lionel Scaloni, que aclaró que suele pedirle al cordobés que no haga ese tipo de jugadas pero que está más que contento con cómo esa corrida resultó en el triunfo de la Albiceleste en Chicago.

El defensor de Tottenham se impuso en un duelo aéreo y subió para continuar la jugada en la mitad de cancha rival, la misma siguió su curso y Rodrigo De Paul encontró a Romero en la puerta del área, que no dudó en enganchar para dejar en el camino a un adversario y asistir con gran clase a Fideo, que a la carrera la clavó contra el segundo palo de Galíndez para romper el cero y convertir lo que sería el único tanto de la jornada.

Ni bien terminó el partido, el rosarino habló sobre la jugada y no ocultó su sorpresa por la forma en la que Romero se incorporó al ataque y enganchó para asistirle. “Nunca pensé que me la iba a dar porque el enganche que metió fue terrible, la verdad que contento por el gol. Creo que hicimos un gran partido y merecimos la victoria”, aseguró Di María.

Scaloni, ya en la conferencia de prensa posterior al encuentro, develó que el pedido suele ser que el defensor no suba al ataque, al contrario de lo sucedido hoy, pero destacó la enorme confianza que maneja y su conocimiento innato del deporte. “Hay veces en la que le decimos que no vaya al Cuti pero él va igual. Ese es caso creo que sacó su gen, que lo tenía de cuando estaba en el Atalanta, que agarraba y hacía esas cabalgadas y retiene eso. El Cuti es, y la mayoría lo tiene, ese potrero que hay veces que no lo podes contar y es este caso nos da sus frutos en un montón de ocasiones. Cuti decidió ir y no solo decidió ir sino que Rodrigo (De Paul) se la da como si fuera un 9, es una sensación de confianza, eso es lo que se transmite. Nosotros bajo ningún contexto se la queremos cortar, lógicamente que hay momentos del partido donde se tendría que controlar pero por esta jugada no le puedo decir mucho”.

Esta no es la primera vez que Scaloni “reprende” a Romero por “tomar la lanza” y unirse al frente de ataque, algo similar declaró justamente en el pasado 2023 también ante Ecuador pero en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas cuando le re-bautizó como un superhéroe como esas acciones fuera de lo ordinario. “No se puede decir mucho del partido que hizo, al contrario. Creo que encima con la gente que lo lleva en andas se cree He-Man, y claro, es impresionante. Es un central increíble. A veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos porque claro, 50 o 60 metros corriendo no está bien, sobre todo porque se cansa y deja al equipo mal parado. Pero bueno, el partido que hizo es increíble... prefiero que haga eso a que se deje estar. Fue muy completo”, decía el propio entrenador pocos meses atrás.

Por último, habló el gran héroe de la jornada sobre su travesía en la faceta ofensiva del juego y explicó cómo es que ubicó a Di María ante la marca ecuatoriana y reconoció que el realizar ese tipo de jugadas puede ser un arma de doble filo. “Lo escuché, lo sentí que me pegó el grito. Son momentos de partido y por suerte terminó en gol del triunfo, así que contento por eso”.

“Son momentos, justo había ido a presionar, se la doy a Fide y por eso pasé. Me quedé, después Rodri me dio un lindo pase y justo lo escuché a Fideo que pasaba así que se la dejé, que no es mi fuerte pegarle y menos de zurda, así que se la dejé al Fide y por suerte terminó en gol. Son momentos que si sirvió para hacer un gol pero bueno, obviamente que como defensor muchas veces hay que ahorrarse porque el equipo muchas veces queda mal atrás y seguramente son buenas cosas pero si salen mal habría responsabilidad mía”, aseguró casi que citando lo dicho por Scaloni meses atrás en cuanto al “ahorrarse” ese tipo de jugadas.

Félix Sánchez insiste sin el ‘nueve’ en la Selección de Ecuador

Esta no es la primera vez que Félix Sánchez juega sin un centro delantero de referencia. En el amistoso previo al de Argentina, que se disputó ante Italia en marzo de 2024, el entrenador también probó el jugar con alguien de características distintas en la posición.

En aquel partido, el equipo jugó con Gonzalo Plata -extremo- como máximo referente en el centro del ataque. A los costados fueron Minda y Sarmiento.

En el choque ante los italianos, a la Selección de Ecuador también le costó llegar en ataque. El resultado fue una derrota de 2-0.

