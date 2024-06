Javier Calamaro reveló qué actor lo ayudó a superar la adicción a la cocaína

Las pasiones de Javier Calamaro

Por otro lado, hace algunos días, Javier Calamaro fue entrevistado por Pía Shaw y Nacho Juliano por CNN Radio y se refirió a sus pasiones.

"Uno hace lo que ama. Lo que amo me da alegría y cuando me da algo que no son alegrías trae sus consecuencias: buenas y malas", expresó.

Y posteriormente sumó en el ciclo radial Los Primeros de la Tarde: "Si voy a cantar, me pongo a hacer un programa de televisión o una obra de teatro me da alegrías".

"Y pueden venir gratificaciones o plata, y a veces desilusiones que son consecuencias de las cosas que pasa por la coyuntura", manifestó el cantautor.

