Moretti lo mira por TV: Banca de Pipi Romagnoli a Insúa

El Pipi dijo sobre Insúa: "yo creo que Rubén hizo las cosas bien (pausa), muy bien, muy bien. Desde que él volvió, San Lorenzo volvió a pelear un torneo, a meterse en Copa Sudamericana y a la Copa Libertadores que estamos jugando, eso fue gestión de Ruben y del plantel, ni hablar"

Luego respecto al final del ciclo Insúa, Romagnoli volvió a hacer foco en el buen trabajo: "al principio los resultados acompañaban, después no tanto, hizo un gran trabajo Ruben"

Romagnoli sobre Bareiro y los clásicos de San Lorenzo

Además de lo realizado por Insúa, el Pipi también habló de la situación contractual de Adam Bareiro. El delantero que según Transfermarkt tiene un valor de 6 millones de Euros y tiene contrato con el Ciclón hasta 12/2025, está muy cerca de convertirse en refuerzo de River y el entrenador ya sabe que es altamente probable que no contará con él.

El caso Buffarini marcó un precedente en la historia de jugadores queridos en el Ciclón que van a Bover. El Pipi habló sobre la posibilidad del delantero paraguayo de ir al Millonario y aclaró que no le parece lo mismo si va a Núñez, Parque Patricios o La Boca: "No es la misma relación que puede tener el hincha de San Lorenzo con Boca y con River. El clásico de San Lorenzo es Boca y Huracán. Obviamente que River también es clásico y que es un equipo importante de Argentina pero creo que molestaría menos. Este es mi pensamiento y por ahí estoy equivocado. Por ahí un hincha de San Lorenzo dice: 'No, a mi me molesta igual'. Mi pensamiento es que molestaría menos por esa rivalidad que hay con Boca y con Huracán".

Además, Leandro Atilio habló sobre el posible reemplazo del paraguayo, que sería Milton Giménez de Banfield: "Ojalá que Milton Giménez juegue en . Nos tenemos que reforzar ahí arriba. Es un jugador que queremos y venimos siguiendo".

