Rubén Darío Insúa se la pudrió a Moretti: "Yo no soy ingenuo"

Ahora es Leandro Romagnoli quien entrena al primer equipo, siendo este su segundo interinato al frente del Cuervo.

image.png Un empate ante Central Córdoba en Copa de la Liga y una derrota por Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay, el saldo de Pipi Romagnoli como DT de San Lorenzo.

Rubén Darío Insúa estalló en ESPN

En la tarde/noche del martes 24/4, el técnico de 63 años concedió una entrevista con ESPN, en la que habló sin tapujos de su salida del club de sus amores.

“Yo creí que iba a ver cierta lógica en la continuidad. Volvimos de Quito y cuando me desperté tenía un mensaje del presidente diciendo que quería hablar conmigo a las cinco de la tarde. Había estado en el avión al lado mío. No tenía certeza de que iba a ser mi último día, pensé que quería hablar para ver qué se podía mejorar”, explicó el Gallego sobre el momento en que el presidente Marcelo Moretti decidió echarlo. Y disparó:

"Queríamos mantener la base de 14 jugadores e incorporar seis o siete refuerzos. Se fueron Batalla, Rafa Pérez, Elías, Girotti y Maroni. Moretti me dijo que la aspiración era ganar la Libertadores y yo estaba de acuerdo”, aseguró.

Embed [AHORA] El "Gallego" Insúa rompió el silencio y apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo: "Quería que jueguen los jugadores que ellos habían contratado, no soy ingenuo".pic.twitter.com/JcWYgNNxBh https://t.co/gz7GG9eLlv — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 24, 2024

Y agregó: “Tengo olfato, conozco el club, mis colaboradores están atentos a todo. San Lorenzo tiene gente especializada en el área de comunicación, en redes sociales. No es normal, yo sabía, tenía clarísimo que la conducción actual tenía ganas que jueguen los jugadores que ellos habían contratado. Yo no soy ingenuo “, disparó.

Sobre la notoria diferencia en el plantel de San Lorenzo respecto de los demás equipos grandes, no dudó al decir: "A mí Moretti en mi casa me dijo que tenía 15 millones de dólares para reforzar el plantel".

Y cerró diciendo: "De los diez jugadores que vinieron el cuerpo técnico pidió a dos. Cuando vos contratás jugadores que no son pedidos por el cuerpo técnico se genera algo que no es bueno. El jugador no se siente cómodo si saben que el DT no lo pidió. Entonces termina teniendo mayor afinidad con quien lo contrató que con quien es la cabeza".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AgustinMuzzu/status/1783272814880903633&partner=&hide_thread=false Insúa prometió que donará parte de su indemnización para el estadio en Boedo. Una vez más, el gallego demostrando que es uno de los nuestros. Después del golpe de ayer, que lindo ver un gesto así pic.twitter.com/ebcvQcFn3e — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) April 24, 2024

