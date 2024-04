"A Boca se lo garcharon en Brasil": Alguien perderá el empleo en TN

Las disculpas de TN

Pasadas las 9:30am, los conductores del matutino de TN, Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe -reconocido fana del Xeneize- expresaron su pedido de disculpas en nombre del canal, consternados y con un zócalo que acompañaba bajo el lema: "Aclaración".

Corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo el equipo que siempre intenta llevar la mejor información Corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo el equipo que siempre intenta llevar la mejor información

Lapegüe, por su parte, indicó: "Lo voy a ir a buscar al que hizo eso". Además, reveló que ya se tomaron "medidas disciplinarias" contra el autor del polémico escrito. "Nosotros estamos poniendo la cara", dijo, y destacó que su compañera de trabajo no lo leyó porque "se dio cuenta que había un error".

image.png

"Fue una broma interna, que no debería haber salido nunca al aire. Tiene que ver un poco con el folclore del fútbol, todos lo entienden. Fue un error, no tendría que haber salido nunca al aire", acotó Lape.

Embed [AHORA] "Fue una broma interna": Sergio Lapegüe y "Roxy" Vázquez pidieron disculpas por el "texto inapropiado" vinculado a la derrota de Boca que "salió al aire en los títulos" y aseguraron que "se tomó una medida disciplinaria" con el responsable. https://t.co/Mp52nx1Vqq pic.twitter.com/vXxnTmynDK — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 26, 2024

Boca Juniors vs. los medios

Existe un caso bastante reciente que involucra al Club Atlético Boca Juniors y a los medios de comunicación más grandes. En tal ocasión no fue TN quien se mandó el moco, sino ESPN.

Daniel Arcucci, periodista deportivo habitué en los mediodías del canal de las letras rojas se pasó de la raya con la lesión de Exequiel Zeballos, mientras los periodistas jugaban con la pelota para la TV abierta.

image.png Exequiel Zeballos, desconsolado por su lesión, se retiraba del campo de juego en Belgrano vs. Boca (10/10/2023).

"Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos", dijo el runner, días posteriores a la rotura ligamentaria y meniscal de la rodilla derecha, producto de una acción de juego en un partido de 2023 entre el cuadro de la Ribera y Belgrano de Córdoba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1712168789997920747?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712168789997920747%7Ctwgr%5Ec5a2e96860c937e5aa0e3511a1b74c268a22e98b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fdaniel-arcucci-hizo-desafortunado-comentario-changuito-zeballos-pedir-disculpas_0_tmHo4krQrB.html&partner=&hide_thread=false "Arcucci":

Por su comentario sobre Exequiel Zeballos en #ESPNF90 pic.twitter.com/VnABlrUXco — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2023

La institución azul y oro emitió un comunicado de prensa horas más tarde del desafortunado comentario de Arcucci, quien tuvo que salir a pedir perdón:

Dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando la lesión de Zeballos y dije algo que no corresponde. No corresponde, no corresponde. Pido disculpas al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida Dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando la lesión de Zeballos y dije algo que no corresponde. No corresponde, no corresponde. Pido disculpas al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida

