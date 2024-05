Día del Trabajador: Qué gremios y políticos marchan por la pérdida de 44,86%

DIC 2023: 8,3

ENE 2024: 14,7

FEB 2024: 11,5

MAR 2024: 14,0

Acumulado: 57,89

Ahora vamos a la Evolución IPC, en %

DIC 2023: 25,5

ENE 2024: 20,6

FEB 2024: 13,2

MAR 2024: 11,0

Acumulado: 90,17

Pero dado que el RIPTE sólo permite medir la evolución del salario promedio de los trabajadores que están registrados y en relación de dependencia, la realidad del conjunto de los trabajadores es más grave aún.

Estos son los datos oficiales disponibles, hasta febrero, del índice de salarios en el sector privado no registrado (en %):

DIC 2023: 7,6

ENE 2024: 11,2

FEB 2024: 5,7

Acumulado: 26,47

Entre diciembre y febrero, los salarios del sector privado no registrado han perdido, en promedio, 44,86% de su capacidad de compra.

Por el contrario, el modelo del Presidente Javier Milei está asentado en una planificada y alevosa destrucción de la capacidad de compra del salario de los trabajadores".

Las marchas de gremios y políticos

En ese sentido, los primero en convocar una movilización fue la Confederación General del Trabajo (CGT), que llamó a una movilización en rechazo a la Ley Bases.

La central obrera marchará bajo el lema “La Patria no se vende”. Desde las 10 concentrará en la avenida Independencia y Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de trasladarse hasta el Monumento al Trabajo, ubicado en la avenida Paseo Colón al 800. Posteriormente, a las 13 horas, los representantes de la CGT brindarán una conferencia de prensa a las 13, en el salón Felipe Vallese de la central, ubicado en Azopardo 802.

“La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, publicó en sus redes sociales la CGT para ratificar la protesta del 1ero de mayo, que será previa al ya anunciado paro nacional del jueves 9 de mayo, que de realizarse, sería el segundo desde que Javier Milei es presidente.

Por otro lado, quienes también llamaron a manifestarse fueron los dirigentes políticos y gremiales de la Izquierda.

En ese sentido, la Izquierda realizará un acto en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, junto a asambleas, jubilados, trabajadores despedidos, y estudiantes, en el que leerán un documento conjunto con fuertes críticas al Gobierno.