Javier Milei no irá a la Feria del Libro por "el nivel de hostilidad"

Luego apuntó directamente contra Vaccaro, a quien acusó de dar "un discurso violento y muy impropio para el lugar" y de tener "claras preferencias kirchneristas".

Cabe recordar que el pasado 25 de abril, se inauguró la Feria del Libro con un fuerte discurso contra Javier Milei. Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, que criticó al jefe de Estado por un "ataque despiadado contra la cultura".

Entre otras críticas, señaló el retiro del apoyo económico del Estado nacional a la feria y disparó: "el Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar".

Asimismo, Vaccaro advirtió que "las autoridades no podrán garantizar la seguridad del Presidente" y que el operativo correrá por cuenta del bolsillo del Milei o, "peor aún", de "fondos del Tesoro Nacional".

Javier Milei dijo hoy que aún no tiene fecha ni lugar para hacer la presentación de su nuevo libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", pero confirmó que lo hará junto con José Luis Espert.

Marcha Universitaria: "Listo, les gané a todos"

Luego Javier Milei siguió hablando del tema universidades, tras la masiva marcha en todo el país, ante tres periodistas que continuamente le daban letra y repreguntaban muy poco.

"Lo de las universidades fue un tema.. es la forma en la cual opera la miseria en la política. Nadie niega el tamaño de la marcha ni el reclamo, pero el punto es... ¿alguna vez dije que iba a cerrar universidades? Nunca... nunca negamos el financiamiento, de hecho antes de la marcha ya tenían depositado el dinero", comenzó su argumentación el Presidente.

Sobre este punto cabe destacar que las universidades explicaron que esos fondos girados no alcanzan: con el último incremento otorgado por el Ministerio de Capital Humano, el presupuesto vigente total pasó a ser de $1.440.397 millones, apenas un 4,1% más que el de 2023. Pero teniendo en cuenta la inflación, el presupuesto total es un 71% inferior al del año pasado.

De acuerdo al análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el presupuesto universitario, considerando la expectativa de inflación para 2024, esta última ampliación implica que el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) equivale a un 71% menos que en 2023. El cálculo de ACIJ surge de considerar una inflación proyectada por el REM para 2024 de 189%, pero usando una inflación promedio interanual, que arroja 265%.

Además, remarcan que dicho presupuesto –destinado a funciones básicas como luz, agua, gas y seguridad– apenas representa el 10% del total de fondos del que disponen las universidades, ya que el resto corresponde a salarios. Los incrementos de las paritarias para docentes y personal administrativo y de servicios fue de apenas un 18% en los primeros meses del año.

Luego Javier Milei continuó intentando desacreditar la marcha con dos argumentos que ya había empleado: auditorías y participación política.

"El punto es que nosotros exigíamos auditorías. Hay curros, si no me quieren dejar auditar... ¿por qué te molesta la auditoría? Las auditorías no las hacen como hace 10 años... tomaron una causa noble, que se construyó sobre una mentira -volvió con la metáfora del "Hombre de Paja"- para esconder el verdadero curro y después la politizaron", aseguró el Presidente.

A criterio de Javier Milei, la Marcha Universitaria Nacional "es una victoria enorme del Gobierno porque mostró el modus operandi de la política".

"Estaba la izquierda recalcitrante golpista, la CGT, Pablo Moyano, que digo, no sé, creo, una vez encontró un libro y lo llevó al museo", chicaneó sobre el dirigente camionero. Y siguió "estaba también el ala progresista de los radicales, La Cámpora, Kicillof (...) se tuvieron que juntar todos. Listo, le gané a todos", reflexionó.

Javier Milei: "En las reuniones de Gabinete le hacemos bullying a Francos"

En la extensa entrevista, Majul -quien le pidió "perdón" unas 10 veces al Presidente por interrumpirlo, ya que se iba por las ramas, pero también se encargó de completar sus frases y darle letra- le preguntó si iba a hablar con referentes de la oposición de cara al tratamiento de la Ley Ómnibus 2 en el Senado. Javier Milei dijo que de las negociaciones se ocupa el ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Si vos vieras lo que son las reuniones de gabinete... le hacemos bullying a Francos, porque es un...", contó el Jefe de Estado, entre risas, cuando fue interrumpido por Majul, "una palomita", acotó el periodista.

"Las reuniones de Gabinete son fabulosas, muy divertidas", reveló.

"El otro día, lo gracioso es cuando definimos quienes son palomas en nuestro gabinete.. hay halcones, palomas y talibanes. Las palomas son Guillermo Francos, Martín Menem, Victoria Villarruel y Mondino. Si esas son las palomas, lo que serán los halcones", ironizó.

"¿Los halcones quiénes son?", preguntó Luis Majul. "Lo hago más fácil, quiénes son los talibanes, los talibanes somos Patricia y yo", respondió Javier Milei. Cuando le preguntaron por el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró, también entre risas, "se está talibanizando". Y dijo que "con Luis tenemos una relación casi simbiótica ya".

milei-majul.jpg "A Francos le hacemos bullying", contó entre risas Javier Milei, con la risa cómplice de Luis Majul.

"Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar"

En otro tramo del reportaje, Javier Milei defendió este miércoles la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo. Según explicó, es un magistrado que conoce como ningún otro candidato cómo funciona el sistema de judicial y eso es fundamental para la reforma que pretende impulsar.

“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”, planteó.

“Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar, por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo”, profundizó.

En ese contexto, dijo que él no llegó a al Gobierno para “chorear” porque no está en su esencia. Y prometió: “Si alguno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo”.

Por otra parte, aseguró que una vez cumplido su mandato dejará la política: “No sigo en la política, mi intención es irme a vivir en el medio del campo, donde no me vea nadie, no quiero saber más nada de nada, me voy con mis perros y viviré de dar charlas”.

