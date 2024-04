Marcelo Moretti arremetió contra Insúa y no perdonó a Lammens

"Insúa dijo muchas mentiras. Lo de los 15 millones no lo dije nunca, ni en privado ni en público. También dijo que Ortigoza no lo había despedido y estaba ahí, ¿cómo no? Dijo que no había pedido a los jugadores: habló con (Eric) Remedi, (Iván) Tapia, (Jhohan) Romaña , (Diego) Herazo, (Sebastián) Blanco, (Cristian) Tarragona... Todos. Yo hablaba con el representante y él con los jugadores. Lo tengo a Néstor Ortigoza de testigo", concluyó.

image.png

Insúa volvió a responderle al actual presidente de San Lorenzo

“Me pareció rara la decisión porque el equipo estaba en la Copa Libertadores y él lo disfrutaba. No queda bien romper un vínculo a los tres meses, porque pareciera que cambió de opinión sobre respetar los contratos. Fue un grave error usar al fútbol para hacer política”, comenzó diciendo el exDT del Ciclón.

Con respecto a su relación con el actual presidente, fue contundente: “Lo conocí cuando era candidato y vino a hablar a mi casa. Nuestro pedido fue mantener la base de 14 jugadores y sumar a seis o siete refuerzos. De esos se fueron Batalla (Augusto), Rafa Pérez, Elías (Jalil), Maroni (Gonzalo) y Girotti (Federico)”.

Además, fue muy duro al hablar de refuerzos: “El presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó”.

“De las 10 incorporaciones solo pedimos a dos y ahí se genera algo que no es bueno, porque ellos saben que no los pediste. Yo quería a Santiago Solari, Palavecino (Agustín) y Cetré (Edwuin)”, expresó.

image.png

Con respecto al momento de su despido, contó: “Volvimos de Quito a las 7 de la mañana (después de la derrota con Independiente del Valle), me fui a dormir y cuando me desperté vi un mensaje del presidente para juntarnos a las cinco de la tarde”, contó. Sobre sus sensaciones, fue rotundo: “No era un buen presagio, porque en el viaje no habíamos hablado”.

“No tenía la certeza de que había sido mi último partido, pero apenas se sentó me dijo que sus pares de comisión directica le habían pedido que se terminara el vínculo y mi contrato finalizaba en diciembre 2025”, concluyó.

Más allá del enojo por la situación, Insua, aseguró que no demandará al club. “Presumo que la actual conducción se hará cargo de lo firmado, pero por un tema de principios no voy a cobrar la deuda. Este presidente dijo que quiere hacer un nuevo estadio y mi deseo es que ese dinero vaya ahí”, sostuvo.

Por último, al ser consultado por una futura vuelta al club de Boedo, su respuesta fue: “El día que San Lorenzo considere que pueda serle útil, voy a estar. Ahora soy un actor a la distancia”.

Más contenido en Urgente24:

Un río turquesa escondido en Argentina que parece El Caribe

Próximo finde largo: 3 escapadas para relajarse y precios

JetSmart da de baja una de sus rutas en destino de Argentina

Periodistas de TNT Sports y un tenso momento en pleno Godoy Cruz vs Vélez

Flybondi volará todo el año a paradisíaco destino internacional