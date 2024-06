image.png En la AgroActiva, Javier Milei se abrazó con un colega: El Pato Abbondanzieri

Uno de los productores agropecuarios que asistió al evento fue Roberto Abbondanzieri, quien se dedicó al campo luego de retirarse como arquero profesional de fútbol. Milei, confeso (ex) hincha de Boca Juniors y ex arquero de las inferiores de Chacarita y San Lorenzo de Almagro en su juventud, no pudo ocultar su alegría cuando lo vio entre la multitud.