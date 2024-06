26/10/1984, cumpleaños de The Terminator que celebra Javier Milei

Antes de comenzar la película, James Cameron vendió los derechos por US$ 1 a Gale Anne Hurd, quien aceptó producirla (Hemdale Film Corporation). Presupuesto: US$ 6,4 millones. Recaudación en cines: US$ 78,3 millones. A la fecha ha superado los US$ 3.000 millones. 'The Terminator', dirigida por James Cameron, coescrita entre Cameron, Gale Anne Hurd y William Wisher Jr., fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn.