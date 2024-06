El insólito caso del futbolista-árbitro de Brasil en la Copa América de 1920

No hay datos muy claros del por qué, pero el árbitro designado para la Albiceleste vs. la Roja no pudo dirigir el encuentro. Algunos registros indican que se había lesionado. Fue un imprevisto, y uno verdaderamente problemático. Tanto, que no encontraron ningún otro colega posible que lo pudiera reemplazar.

Tuvieron que recurrir entonces a alguien que supiera de oficio. Alguien que conociera el reglamento tan bien como para arbitrar. No encontraron a nadie mejor que a Joao de Maria, defensor y delantero (sí, las dos posiciones) de Brasil, una de las selecciones participantes.

Uruguay campeón, de Maria protagonista

image.png Ángel Romano, uruguayo, fue uno de los goleadores de la Copa América

¿Conflicto de intereses? Evidentemente un aura de amateurismo todavía protegía al fútbol de 1920. Y los organizadores entendieron que la conducción de Joao como referee del partido no influiría en resultados que pudieran ser útiles para la Verdeamarelha.

No fue un buen torneo de Brasil. Luego de ganar el primer encuentro frente al local, perdió de forma apabullante frente a los uruguayos y también ante Argentina. La selección carioca no fue protagonista. Sí su jugador, el defensor, delantero y árbitro Joao de Maria.

Más contenido de Golazo24

Cronograma Copa América 2024: Cuándo transmitirán los partidos y por dónde

Thierry Henry tomó postura por las elecciones en Francia: no quiere extremismos

Diana Mondino, Lionel Messi y Dibu Martínez: el llamativo saludo de la canciller

Ángel Cappa dispara contra Javier Milei y desconfía de Mbappé