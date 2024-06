Copa América 2024: La Scaloneta y los 11 yernos

Pero…

Pero, el plantel del combinado que obtuvo la anterior Copa América y luego el Mundial 2022, es más parecido a once scouts que a una docena (titulares más DT) de divos carismáticos, extravagantes e inalcanzables. No estaría mal si lo fueran, pero la mirada que se posa sobre estos campeones está exenta de pensamiento crítico cáustico: son los once yernos ideales. La gente los conoce de memoria y los trata por ósmosis como si los Ingalls hubieran venido del pasado para que la sociedad recuperara el amor hacia la selección, en crisis años atrás. Es un microclima que nos sumerge en un spa durante 90 minutos. Se logra excluir del diccionario coloquial el “odio a”.