Marcelo Tinelli destruyó a San Lorenzo pero se atonta con Messi

MARCELOTINELLIDESTRUYOASANLORENZOPEROSEATONTACONMESSIFOTO2.jpg Marcelo Tinelli fundió a San Lorenzo pero charló con Lionel Messi y le mostró su admiración con un tatuaje en su honor que sorprendió al rosarino: “Qué locura”.

El detalle del tatuaje de Marcelo Tinelli sobre Lionel Messi: está alterado

El tatuaje representa el momento en que Messi besa la Copa del Mundo Qatar 2022, pero con una diferencia: la camiseta de la Selección tiene tres estrellas en lugar de dos.

Tinelli le explicó a Leo: “El único detalle es que mi tatuador me preguntó si en la camiseta le ponía dos o tres estrellas. Le dije ‘ponele tres porque ya tenemos tres’, por más que hayas besado la copa con dos”. El 10 aprobó la decisión: “Y sí, y sí”, declaró.

Marcelo Tinelli destruyó a San Lorenzo

San Lorenzo continúa sufriendo la pesada herencia de Marcelo Tinelli debido a que tiene un pasivo de 30.000.000 de dólares por la venta de Adolfo Gaich.

Además, el club de Boedo sufrió una quinta inhibición con la insólita deuda de 1.000 dólares a Independiente Santa Fe por los derechos de formación de Yeison Gordillo y se sumó una sentencia en contra por 3.938.419,31 dólares más intereses a pagarle a un fondo de inversión suizo.

El caso de Adolfo Gaich

La condena del Juzgado Comercial Nº 20 Sec 40, apelada por el club, es por el “supuesto préstamo y la supuesta cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, en julio de 2020”, época en la que Marcelo Tinelli estaba al frente del club como sucesor de Matías Lammens (luego el empresario televisivo se tomó licencia en 2022 y lo reemplazó Horacio Arreceygor hasta las elecciones de fin de año pasado, cuando ganó la lista comandada por Marcelo Moretti), según una nota publicada por el Diario Página/12.

“La actual Comisión Directiva ha ordenado la investigación exhaustiva de dicho pasivo mediante la auditoría contable y legal puesta en marcha desde el mes de marzo, así como también la información sumaria tendiente al futuro reclamo por solidaridad a los dirigentes firmantes, conforme al estatuto social”, informó San Lorenzo sobre la supuesta nueva deuda.

Lo cierto es que el periodista especializado Pablo Lafourcade manifestó en declaraciones que reprodujo el Diario Página/12 que San Lorenzo habría cobrado dos veces una misma cuota -cercana al millón y medio- de la venta de Gaich: una por parte del CSKA y otra de la financiera, a la que el club le vendió unos documentos financieros correspondientes a la transacción pero sin la autorización de los rusos. En consecuencia, los suizos nunca pudieron liquidar tales documentos por lo que terminaron en la justicia.

Gaich llegó a jugar 28 partidos en San Lorenzo (8 goles) antes de ser vendido por aproximadamente 8 millones al club ruso, donde no pudo asentarse. Actualmente está a préstamo en el Rizespor de Turquía luego de pasar por Benevento de Italia, Huesca de España, Verona de Italia, siempre en calidad de cedido.

Los argumentos del tesorero de San Lorenzo

Ante esta situación, el tesorero de San Lorenzo de Almagro, Leandro Goroyesky, señaló en un reportaje que concedió a Radio La Red que “tenemos un pasivo que ronda los 30 millones de dólares. Hay que tener creatividad, ingenio y paciencia, para tomar decisiones que no son fáciles que el club necesita. Hay cuatro acreedores que concentran el 50% de las deudas. Hay más de 15 demandas ante la FIFA, pero que no son inhibiciones. Vamos negociando para que eso no suceda. Debemos plata por la venta de Gaich”. “Nos preocupa mucho la deuda con el fondo suizo de inversión, de 4 millones”, sumó.

“Estamos llevando adelante una negociación en el marco de la recisión de contrato de Insua. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con el cuerpo técnico, si no se llega a dar, se va a tener que seguir con abogados, pero no es nuestra intención, no queremos escalarlo. Nosotros estamos dispuestos a encarar un diálogo, con la intención de llegar a un acuerdo”, aclaró respecto a la desvinculación del anterior cuerpo técnico. También, se encargó de bancar al CT elegido: “La decisión del Pipi Romagnoli fue decisión de todos, más allá que la del Presidente. Tuvimos un sinfín de oportunidades a contratar, pero fue nuestra decisión contratarlo, es el adecuado”.

Argentina debuta en la Copa América ante Canadá

Argentina debuta este jueves (19/06) en el partido inaugural contra Canadá en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta en la Copa América de Estados Unidos 2024.

Este recinto cuenta con una capacidad para 42.500 espectadores, aunque es expandible a 71.000 asistentes. Un gran número teniendo en cuenta la llegada de todos los hinchas albicelestes para la competencia.

Embed - El TATUAJE homenaje de MARCELO TINELLI a LIONEL MESSI y la INCREÍBLE REACCIÓN de La Pulga

