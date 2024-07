Confirmado: Gregg Berhalter ya es exDT de USMNT, ¿y Renard?

¿Y Matt Crocker?

Cuando ocurrió la eliminación, Matt Crocker, director deportivo del USMNT, difundió un comunicado: “Nuestro desempeño en el torneo no estuvo a la altura de nuestras expectativas. Debemos hacerlo mejor. Realizaremos una revisión exhaustiva de nuestro desempeño en la Copa América y de cómo mejorar el equipo y los resultados de cara a la Copa Mundial de 2026”.

La revisión demoró 9 días, y Crocker eyectó al entrenador que reincorporado hace 1 año. ¿Es confiable Crocker? ¿Es idóneo para la tarea en la USMNT o él es parte del fracaso?

Matt Crocker es de Gales (Reino Unido) y reemplazó a Earnie Stewart, cuando el ex jugador se marchó a entrenar al PSV de Países Bajos.

Antes, Crocker fue director de Operaciones de Fútbol en el Southampton FC inglés, donde logró mantener al equipo en la Premier League pese a tener el presupuesto más pequeño de la liga.

Pero ¿por qué Crocker regresó a la USMNT a Berhalter?

Escándalos

El regreso de Berhalter fue una sorpresa, considerando las circunstancias de su partida. La actuación del USMNT en Qatar 2022 fue elogiada pero el incidente con Gio Reyna, quien hizo un escándalo después de que le informaran que no sería titular en el partido inaugural contra Gales- inició un complejo período de escándalos internos que afectaron la autoridad de Berhalter.

Luego de aquel mal comienzo en Qatar 2022, hubo quejas sobre la falta de profesionalidad de Reyna en las sesiones de entrenamiento posteriores al incidente pero Berhalter no lo envió de regreso a casa, lo que resultó incomprensible cuando, durante un 'off the record' que se 'rompió', se conoció su pensamiento íntimo sobre Reyna.

En el capítulo siguiente, los padres de Reyna -Claudio y Danielle Reyna, ambos ex jugadores nacionales de USA y viejos amigos de Berhalter y su esposa, Rosalind Berhalter, informaron al ex director deportivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, Earnie Stewart, sobre un incidente ocurrido 30 años antes en el que Berhalter pateó a Rosalind durante una discusión cuando ambos eran estudiantes de 1er año. en la Universidad de Carolina del Norte.

Entonces, se suspendió a Berhalter y sucedió una investigación de la Federación Estadounidense de Fútbol. Quizás harto del 'puterío', Stewart se fue a entrenar al PSV, llegó Crocker y rehabilitó a Berhalter. Pero el 'manoseo' y el 'chismoseo' fueron extremos. ¿Esto tuvo algo que ver con los malos resultados de esa 2da. etapa de Berhalter en el USMNT?

Buscando el reemplazo

Crocker justificó su decisión en los números de Berhalter en 5 años como entrenador: 44 triunfos, 17 empates y 13 derrotas.

Pero ahora la aritmética fue inversa para Berhalter, con 5 derrotas sobre 9 partidos.

Su despedidda:

“Quiero agradecer a la Federación de Fútbol por confiar en mí para liderar este equipo durante los últimos 5 años".

“El resultado de la Copa América es extremadamente decepcionante y asumo toda la responsabilidad por nuestro desempeño. Nuestro enfoque y proceso siempre estuvo centrado en la Copa Mundial de 2026 y sigo confiando en que este grupo será una de las grandes historias en 2026”.

Cindy Parlow Cone, presidenta del US Soccer, en un comunicado:

"Quiero agradecer a Gregg por su arduo trabajo y dedicación al US Soccer y a nuestro equipo nacional masculino".

“Ahora estamos enfocados en trabajar con nuestro director deportivo Matt Crocker y aprovechar su experiencia en los niveles más altos del deporte para asegurarnos de encontrar a la persona adecuada para liderar al USMNT hacia una nueva era de éxito en la cancha”.

"Nuestro enfoque inmediato es encontrar un entrenador que pueda maximizar nuestro potencial mientras continuamos preparándonos para la Copa del Mundo de 2026, y ya hemos comenzado nuestro proceso de búsqueda".

Entre la realidad y la fantasía

Si bien ocurrió una especulación sobre la contratación del ex entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, la US Soccer no debría permitir que una fantasía oculte la realidad.

Klopp cobró 12 millones de euros en su última temporada en el FC Liverpool y el tope salarial de la US Soccer para ese cargo es US$ 2 millones.

Otros nombres más cercanos:

Patrick Vieira , quien entrenó en la MLS (Major League Soccer) al NYCFC y ahora está en el Estrasburgo (Ligue 1, de Francia);

, quien entrenó en la MLS (Major League Soccer) al NYCFC y ahora está en el Estrasburgo (Ligue 1, de Francia); Gareth Southgate , entrenador de Inglaterra que concluye su contrato;

, entrenador de Inglaterra que concluye su contrato; Mauricio Pochettino, ex entrenador del Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea FC.

Crocker dijjo a un pequeño grupo de periodistas que el objetivo es tener un entrenador para la 'ventana' de partidos FIFA en septiembre. Él aclaró que tiene un plan de contingencia en marcha, que no reveló.

El problema de Pochettino, quien concluye su estadía en el Chelsea FC (tan mala como la que tuvo en el PSG), es su salario, casi igual al de Klopp.

Ahí aparece Hervé Renard, hoy a cargo de la selección femenina de Francia, ex entrenador de Ghana, Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos y Arabia Saudita.

En este momento, Renard tiene ofertas de Egipto y de Nigeria, en ambos casos de más o menos US$ 2 millones al año.

Por supuesto que es curioso que Egipto y Nigeria paguen lo mismo que la USMNT, que se supone mucho más poderosa desde lo financiero.

Pero ¿cuánto podría aumentar la USMNT pensando en que deberá ganar igual la entrenadora Emma Hayes, ícono del Chelsea FC hoy a cargo de la selección femenina de la US Soccer?

