Un galán: Así ideó Nicolás Tagliafico su romántica propuesta de casamiento

La anécdota sigue: "Nos dice la chica: "Bueno, si quieren vístanse para el sunset, así les sacamos una foto". Yo me la re comí. Cuando viene la chica nos dice: "Les queremos tapar los ojos porque la puesta de sol va a ser espectacular, y los queremos sorprender". Nico, chocho, vestido divino. Debo contar que él se vistió todo de blanco y yo había elegido un look... Me dijo que estaba linda pero como que dudó. Entonces me cambie, elegí otro look espectacular. Nos llevan en el carrito de golf con los ojos vendados, y ya ahí como que me empezó a agarrar algo... un calor. Yo no sabía para dónde nos llevaban. Bajamos, él me agarra de la mano, yo pensando que él también tenía vendados los ojos pero él ya tenia la venda sacada. Y nos llevan hasta la playa, yo siento la arena, ahí me sacan la venda y cuando abro los ojos, Nico arrodillado con los anillos, la puesta de sol..."

Mirá el video de Carolina Calvagni contando la anécdota con Nicolás Tagliafico

Embed - ¿TAGLIAFICO? EL ROMÁNTICO DE LA SCALONETA ¡Así fue la propuesta de casamiento a @Caro Calvagni! Reviví la charla de #CaroCalvagni, esposa de #Tagliafico, con @sofimmartinez en #PerrosDeLaCalle en el canal de YouTube de #UrbanaPlay urbanaplayfm.com #nicotagliafico #scaloneta #casamiento #propuesta #matrimonio #sofimartinez @urbanaplayfm ¿TAGLIAFICO? EL ROMÁNTICO DE LA SCALONETA ¡Así fue la propuesta de casamiento a @Caro Calvagni! Reviví la charla de CaroCalvagni, esposa de Tagliafico, con @sofimmartinez en #PerrosDeLaCalle en el canal de YouTube de #UrbanaPlay urbanaplayfm.com #nicotagliafico #scaloneta #casamiento #propuesta #matrimonio #sofimartinez original sound - UrbanaPlayFm

Más contenido en Golazo24

Ramón Díaz tomó una decisión: ¿Llega Mario Balotelli a Corinthians?

Novela Adam Bareiro: River llegó nuevamente (!) a un acuerdo con San Lorenzo

Se la pudrieron a Juan Pablo Varsky: Furia uruguaya contra el periodista

Ángel Di Maria toma las riendas y define su estadía en Benfica