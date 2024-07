Nicolás Tagliafico y el lado B del 3 de la Selección Argentina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/panquimolina/status/1807600368391450821&partner=&hide_thread=false Tagliafico se ríe con memes de sí mismo. Lo que se reconoce como un fenómeno de tipo. pic.twitter.com/jpdh3VfUZj — Panqui (@panquimolina) July 1, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/millomaps/status/1807222450910113851&partner=&hide_thread=false Gol Anulado de Tagliafico



Al Parecer Lo Celso empujó al arquero y le obstruyo la vista pic.twitter.com/HeIJDmoMHn — Millo Maps (@millomaps) June 30, 2024

Tagliafico y Lavolpe

Si hay algo que ha demostrado Nicolás Tagliafico, es tener buen léxico e inteligencia. En uno de sus streams, el lateral habló sobre sus entrenadores y se refirió principalmente a Ricardo La Volpe.

"La verdad que tuve grandes entrenadores en mi carrera. No lo nombré a La Volpe en Banfield, antes de descender, que para mi fue uno de los que me marca para esto que me gusta. El fútbol lo vivo por lo que es juego en sí, la táctica la estrategia. Eso me fascina. Cuando deje de jugar voy a ser entrenador por esto que me apasiona. Yo tenía 18 años y era una esponja y él (La Volpe) te explicaba las cosas,el por qué,el dónde"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/julioordz10/status/1808237690208637211&partner=&hide_thread=false Nicolás Tagliafico se deshace en elogios por Ricardo La Volpe y comenta la influencia que tuvo en su carrera. No cabe duda que la Selección Mexicana debería de seguir trabajando de la mano del técnico argentino en la formación de los futbolistas mexicanos.pic.twitter.com/areH6Bp2f5 — Julio Rodríguez (@julioordz10) July 2, 2024

El 3 con la del 10

Por último, en un video de Tik Tok, nuevamente Carolina Calvagni es la que subió un video en donde Tagliafico y ella se "despreparaban" para ir a dormir. Es decir, donde se ponen ropa cómoda para descansar.

El lateral zurdo no tuvo inconvenientes en mostrar que su remera pijama es en conmemoración nada menos que a Diego Maradona. "Me puse la del Diego".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1808525818651394169&partner=&hide_thread=false Nico Tagliafico se 'des-preparó' para irse a dormir y se puso la remera más elegante que tenía en el ropero.



"Me puse la del Diego ".



JAJA, crack total. pic.twitter.com/utq3bmhxQM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 3, 2024

Nicolás Tagliafico titular

Este jueves 4 de julio, el lateral de la Selección será titular en los cuartos de final de Copa América ante Ecuador. El puesto del lateral izquierdo, es uno de los que más competencia genera en el seleccionado nacional, ya que entre Marcos Acuña y él pelean constantemente para ver quien es el titular.

En este caso, el "Huevo" tiene una leve lesión y por ende la toca jugar al del Olympique de Lyon.

