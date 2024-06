Ricardo La Volpe, indignado en un falso debate en la TV de México

Su colega David Faitelson se sumó. "Sí, con todo respeto, sí, no hay forma. Lo que ha hecho Santi Giménez ahora todavía en el Feyenoord, cantidad de goles que ha metido, la convicción y personalidad que muestra en el campo de juego", opinó. "Para mí le convierte sin duda en un gran futbolista. Perdóneme, Julián Álvarez no existe a lado de Santi Giménez", agregó.

¿El tema que sacaron? Que Santi Giménez era más que Julián Álvarez.



A La Volpe se le iba desfigurando el rostro segundo a segundo. Y no aguantó. Tuvo que responder al grito de: "¡Julián Álvarez juega en el Manchester City de Inglaterra!". Vaca retrucó y dijo que Giménez podría jugar en el City sin problema. Y el argentino amagó a dejar el micrófono y retirarse del móvil. "¿A ustedes quién los entiende? Me están volviendo loco. Mañana yo me tomo un tequila primero y después hablamos", añadió, ante las risas cada vez menos contenidas de los cómplices.

Sus compañeros fueron un poco más lejos todavía, y se preguntaron: "¿Antuna podrá competirle a Mbappé?". La Volpe no llegó a decir nada, solo: "Dos tequilas, dos". Sus compañeros explotaron de risa, y tuvieron que develar el secreto. ¡Estaba todo armado!

