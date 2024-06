Un streamer de Chile explotó por el gol de Lautaro Martínez: "A última hora, no"

UNSTREAMEREXPLOTOPORELGOLDELAUTAROMARTINEZAULTIMAHORANOFOTO2.jpg Un streamer de Chile estalló de la bronca tras el gol convertido por Lautaro Martínez que le dio la victoria a Argentina 1-0 y se volvió viral.

“¡No, no, no, estábamos jugando re bien ahora, culiao!”, continuó, con el brillo de la televisión reflejado en sus anteojos, mientras daba golpes al aire y patadas al suelo. “¡Ah, argentinos culiaos, nos quitaron el penal en el primer tiempo!”, se quejó, en referencia a una jugada ocurrida a los cinco minutos de iniciado el encuentro, donde el delantero Cristian Dávila pidió la pena máxima por un supuesto codazo de Romero al despejar un centro, algo que el juez uruguayo Andrés Matonte no interpretó como falta.